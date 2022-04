"Real Madrid, ¿lo estáis viendo?": el Chelsea FC manda un mensaje con el 0-6 al Southampton

El Chelsea FC se desquitó este sábado de su derrota contra el Real Madrid en la Champions League en su visita al Southampton. Goleada por 0-6 con sendos dobletes de Mason Mount y Timo Werner, en el partido de la jornada 32 de la Premier League. Los londinenses mandan un mensaje a tres días de visitar el Santiago Bernabéu para la vuelta de los cuartos de final, que los aficionados refrendaron con cánticos de: "Real Madrid, are you watching? (¿Estáis viendo, Real Madrid?)".

El equipo de Thomas Tuchel olvidó sus recientes tropiezos tras el parón FIFA y ganó confianza con media docena de tantos que sirvieron para levantar el ánimo. Los Blues ya vencían 0-4 a la media hora con goles del español Marcos Alonso, que abrió la cuenta, Mount, Werner y Havertz. En la segunda mitad los londinenses cerraron la fiesta. "Esto nos da confianza. Confianza para seguir ganando. Cada partido ahora es una final y esto empieza ahora. Hay que seguir como en este partido", explicó Mount.

El abultado triunfo permite al Chelsea recuperar el buen camino en el campeonato doméstico aunque todavía sigue muy lejos del Liverpool, segundo clasificado, a diez puntos de renta. Además, los de Tuchel guardan distancias con el Tottenham Hotspur, que también goleó fuera de casa este sábado. Eso sí, han tenido dos malas noticias en forma de bajas: César Azpilicueta dio positivo por la Covid-19 y Romelu Lukaku sufrió una lesión en el tendón de Aquiles.

Tuchel explicó qué había cambiado con respecto al partido del pasado miércoles. "No somos un equipo que vive solo de la calidad y se sale con la suya con solo dar el 90% de compromiso en el partido. No siempre es fácil para nosotros tener esta hambre y compromiso. No se trata de culpar a los jugadores, entiendo por qué fue difícil después del parón internacional, pero tenemos la calidad", sentenció el alemán que es algo más optimista para el martes que tras el encuentro de ida.

Lecturas para la vuelta

Con la baja de Azpilicueta, fue Loftus-Cheek el que ocupó el carril derecho. Tuchel realizó hasta cuatro modificaciones en su once, con la entrada además de Kovacic, Marcos Alonso y Timo Werner en la alineación inicial. Con el 0-6 el Chelsea levantó el pie del acelerador pensando en el Real Madrid, que quedaba avisado de lo que es capaz el vigente campeón de Europa. Alguno de estos jugadores también podría entrar el próximo martes.

A pesar de que toda la parcela defensiva ante el Real Madrid fue bastante endeble, Tuchel prefirió no señalar a ninguno del cuarteto formado por Mendy, Rudiger, Thiago Silva y Christensen. Especialmente sangrante fue el caso de este último, nuevo fichaje del Barcelona, que fue ridiculizado por Vinicius hasta que el técnico germano del Chelsea le quitó del campo. Un aviso para los blancos, especialmente a la hora de no dar por sentenciada la eliminatoria a pesar de que la ventaja es bastante importante.

