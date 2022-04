Marcelo apoya a Bale tras su pitada: "Estamos con él, es triste, pero hay que salir y sudar la camiseta"

Victoria del Real Madrid frente al Getafe de Quique Sánchez Flores. El conjunto madridista no pasó apuros en un encuentro que dominó desde el principio y en el que supo controlar el poco peligro que generaron los azulones. Los goles de Casemiro en el primer tiempo y de Lucas Vázquez en el segundo fueron suficientes para sellar el triunfo.

El choque no tuvo apenas historia para un Madrid que salió más pensando en el Chelsea que en su duelo liguero. Aun así, no tuvo mayores complicaciones y avanza con paso firme en el liderato de la tabla. La nota más destacada fue el regreso de Gareth Bale al Santiago Bernabéu tras 773 días de ausencia.

El galés fue pitado por parte del público al principio, aunque terminó arrancando algún aplauso después de buenas acciones. Su capitán, Marcelo, quiso apoyarle tras el choque reconociendo que es una situación complicada: "Es difícil tratar esto, aquí han pitado a mucha gente. Todos somos importantes, también Gareth. Estamos a final de la temporada y nos jugamos mucho, tenemos que estar unidos, que la afición nos ayude. Hay que seguir y estar tranquilos. Nosotros estamos con Bale, es triste, pero hay que salir y sudar la camiseta porque es lo que hay".

Gareth Bale salta al campo en sustitución de Karim Benzema

Marcelo no quiso entrar en polémica y analizó también el buen partido de los blancos. El capitán aseguró que el choque había parecido tranquilo para ellos por sus propios méritos. Con su trabajo, consiguieron que el Getafe casi no generase peligro: "No ha sido un partido tranquilo. Hemos hecho nosotros que lo parezca. Hemos corrido y luchado hasta el final. El Getafe siempre da guerra".

La reivindicación de Marcelo

Para el brasileño, que volvía al once titular después de muchos partidos de ausencia, la clave estuvo en saber aprovechar los momentos importantes en los que dar el zarpazo al rival: "Hemos tenido el balón y hemos sabido parar sus contras. En un momento podíamos meter el gol y lo hicimos el punto justo en la primera y en la segunda mitad".

Además, el lateral quiso reivindicar su figura y también la de todos esos jugadores que conforman la plantilla y que no han contado demasiado este año para Carlo Ancelotti: "Todos los jugadores necesitan sentirse importantes y jugar. Ha sido bonito ver a algunos que no jugamos muchos. Somos un equipo de 25 y necesitamos a todos en el final de la temporada".

Marcelo se abraza con Rodrygo tras el segundo gol del Real Madrid ante el Getafe Reuters

El partido se abrió gracias a un gol de Carlos Henrique Casemiro. El pivote ha sido uno de los jugadores más criticados este curso por su estado de forma, pero parece que está llegando con vuelo al final del año. Por ello, Marcelo no tardó en ensalzar la gran aparición que tuvo al filo del descanso: "Casemiro siempre está para defender, pero tiene mucho gol y llega al área rival. Hoy lo ha vuelto a demostrar".

Por último, Marcelo habló también sobre el emotivo momento que se vivió antes del comienzo del choque, cuando los jugadores del infantil b, donde juega su hijo, saltó al césped para celebrar el título de La Liga Promises: "Cuando se habla de la familia es lo más bonito que hay. He tenido la oportunidad de estar en el Santiago Bernabéu con toda la gente y que mi hijo esté ahí. La gente siempre ha estado a mil aquí conmigo".

