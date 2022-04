Alf-Inge Haaland, padre de Erling, rompe su silencio sobre el futuro de su hijo y augura un "verano loco"

Erling Haaland vuelve a ser protagonista. Y, cómo no, por su futuro. El jugador saldrá del Borussia Dortmund esta temporada y solo faltan por saber cuál será su destino. El Real Madrid le quiere en su plantilla junto a Kylian Mbappé. El Manchester City está dispuesto a alcanzar cifras de dinero mareantes para convertirle en su referencia ofensiva. Además, otro club se ha descartado de la pugna en palabras de su entrenador. No es otro que el Liverpool de Jürgen Klopp.

Según el técnico de 54 años, la cuota de traspaso y el futuro contrato del delantero noruego hacen imposible su fichaje: "Los números que se están poniendo encima de la mesa son una locura. No estamos cerca de ellos. Para ser honesto, no quiero eso. No sería adecuado". Ante estas declaraciones, el padre de Haaland, Alf-Inge, reaccionó en un primer lugar al interpretar que el entorno del jugador está preparando un "verano loco". Una palabra que no desmintió al preguntarse si eso debía ser una excusa para descartarse de la lucha.

En cualquier caso, VG rectificó este comentario ya que se debió a un malentendido. Alfie Haaland entendió las preguntas del medio noruego en un contexto en el que el entrenador del Liverpool había declarado que no iría a por Erling porque iba a ser un "verano loco". Entonces, la respuesta del padre del delantero fue: "Verano loco. ¿Debería ser eso un argumento?". El diario nórdico ha eliminado la cita de la noticia en la que se comentan las declaraciones de Klopp.

Erling Haaland, en un partido del Borussia Dortmund de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

La familia de Haaland sí prevé ese "verano loco" en el que Erling puede alcanzar un contrato desorbitado, con unas cifras que también sean abultadas en forma de comisión para Alfie y para Mino Raiola, su agente. Quieren protagonizar el gran golpe de este próximo mercado de fichajes y para ello cuentan con una pugna entre el Real Madrid y el Manchester City. El club inglés sí que parece dispuesto a darle esas cantidades ingentes. Los blancos quieren convencerle con un proyecto deportivo.

La propuesta

El club merengue tiene intención de armar una delantera histórica la próxima temporada. La llegada de Kylian Mbappé tras las complicaciones del pasado verano se da ya por hecha. Pero en el caso de Erling Haaland es más complicado. Sin Barça ni Bayern de por medio, solo el Manchester City es capaz de plantar cara al delantero noruego.

El conjunto de la Premier League no cuenta con títulos ni historia como reclamo, pero sí con ofertas económicas muy difíciles de alcanzar. Los del Etihad son quienes mejor han pujado por Haaland, cuyo traspaso va acompañado de los ingresos de su padre y de su agente Mino Raiola. El Real Madrid no puede alcanzar esas cifras, pero sí que ofrece un puesto clave en el proyecto.

Ese es el debate que tiene sobre la mesa Haaland. El Manchester City pagará más. Si Hazard se acaba yendo, el Real Madrid podrá mejorar la cuantía de su propuesta. Pero, en cualquier caso, es el noruego quien debe escoger entre Reino Unido o España.

