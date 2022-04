La última decisión de Mbappé antes de su fichaje por el Real Madrid

Con el comienzo del mes de abril, unas declaraciones de Kylian Mbappé sacudieron el mercado de fichajes del fútbol: "No he tomado mi decisión. Hay nuevos elementos, parámetros que hay que tener en cuenta. Estoy pensándomelo, si hubiera tomado la decisión la habría anunciado ya".

Sus declaraciones dieron rienda a unos cuantos rumores sobre si, finalmente, acabaría renovando por el Paris Saint-Germain y dejando colgado al Real Madrid. Pero el plan continúa, tal y como venimos contando en EL BERNABÉU. Mbappé no ha cambiado su hoja de ruta: agotará su contrato con el PSG para firmar después por el club blanco.

Lo que sí ha cambiado es la estrategia a seguir. Después de lo sucedido tras sus palabras la pasada semana, el delantero francés prefiere guardar silencio. Él fue uno de los protagonistas en la victoria ante el Clermont. Hat-trick, barrera de los 30 goles derribada y mensaje alto y claro antes del final del presente curso.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 Thierry Zoccolan / AFP / dpa

Mbappé no quiere que se monte un lío tan grande como el de la pasada semana. De ahí que haya confirmado en Canal+ Francia que no responderá a más preguntas sobre su futuro de ahora en adelante. Todo ello después de que le preguntasen que si Messi y Neymar pueden influir en su decisión de continuar en el Parque de los Príncipes.

"Ya he respondido a la pregunta sobre si Neymar o Messi pueden o no influir en mi decisión. Ellos llevan aquí desde julio. Ya los he visto muchas veces. Ya he contestado a eso", aseguró Mbappé. "No voy a hablar más del tema", sentenció el internacional galo cansado de ser el centro de todos los rumores de mercado.

El futbolista de Bondy pretende alejar los focos de él. Es difícil porque su tiempo en el PSG se agota y, aunque se da por hecho su fichaje por el Real Madrid, sin ir más lejos hace unos días se especulaba desde Inglaterra con un movimiento del Liverpool para intentar convencerle de acabar en Anfield.

Tranquilidad y espera

Sin embargo, esta particular ley del silencio impuesta por Kylian Mbappé va en la dirección de que se calmen las aguas. Que su salida del Paris Saint-Germain se lleve a cabo en el ambiente más relajado posible. Sin fracturas. Sin reproches. Más aún cuando incluso figuras políticas como la de Macron han intentado forzar su continuidad en la Ciudad de la Luz más allá del 1 de julio.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2021/2022 Reuters

Mbappé no quiere acabar mal con el PSG. Esta nunca ha sido su intención. Por este motivo, Kylian no hablará más sobre dónde jugará la próxima temporada. Ya el pasado verano vio frustrado su sueño de jugar en el Real Madrid por la negativa del equipo parisino a dejarle salir.

Ahora ha llegado su momento. Él lo sabe. Pero también que todavía le quedan por delante unas semanas como futbolista del club francés y que debe acabar bien antes de abrir una nueva etapa de su carrera en el Santiago Bernabéu para continuar escribiendo páginas de su historia en el trece veces campeón de Europa.

[Más información - Pochettino mete presión a Mbappé: "Tiene que haber un entendimiento entre todas las partes"]

Sigue los temas que te interesan