Cristiano Ronaldo pide perdón y lanza una propuesta al aficionado al que rompió el móvil

El Manchester United atraviesa por una de las temporadas más complicadas de los últimos tiempos. Y eso que los diablos rojos hace bastante que no disfrutan de una gran alegría. Ni siquiera el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford ha provocado el giro de tuerca que tanto se esperaba. Y es que si el club no lo está pasando bien, menos aún el delantero portugués.

Este fin de semana, los red devils cayeron derrotados frente al Everton. Allí se vio la peor cara de Cristiano. Primero, dentro del terreno de juego. El internacional luso fue uno de los protagonistas de una fea entrada a la altura de la espinilla. Ronaldo la sufrió y prueba de ello es la herida que no ocultó a las cámaras y que le dejó de lo más caliente.

Segundo, por lo que se vio ya fuera del verde. Cuando enfilaba el túnel de vestuarios, después de consumarse la derrota, un aficionado le dijo algo a un Cristiano Ronaldo al que no le sentaron nada bien sus palabras. Tanto es así que rompió el móvil de este seguidor.

Un arrebato de ira que hacía mucho que no se veía en él. Y una actitud totalmente reprochable. Pero rectificar es de sabios. Y el ex del Real Madrid lo ha hecho tiempo. Ha entonado el 'mea culpa' y ha querido lanzar una propuesta en señal de perdón al aficionado al que agravió.

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió el delantero luso en su cuenta de Instagram.

Investigación abierta

Tal y como se informa desde Inglaterra, los hechos van a investigarse. El propio Manchester United ya ha remarcado que ayudarán en todo lo que esté en sus manos. Así hablaron desde el club sobre el "supuesto incidente después del partido" contra el Everton: "El club cooperará con cualquier investigación policial".

Ronaldo smashing someone’s phone at full time EFC pic.twitter.com/nw0XIK2enR — EvertonHub (@evertonhub) April 9, 2022

Este vídeo no tardó en convertirse en un auténtico fenómeno viral. Las redes sociales se inundaron de comentarios al respecto de la secuencia protagonizada por Cristiano Ronaldo. Habrá que esperar para confirmar o no si el asunto acaecido en Goodison Park tiene sus consecuencias para el veterano futbolista.

