Carlos Sainz: "Todo ha salido mal, hay que ser más perfectos"

Cara y cruz en el box de Ferrari durante el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1 2022. Lo primero para un Charles Leclerc que volvió a mandar de principio a fin en carrera para consolidarse como líder de la clasificación del Mundial de pilotos. Lo segundo para un Carlos Sainz Jr. que tuvo que abandonar.

El español tan solo rodó tres vueltas. Fue entonces cuando, entre trompos, acabó con su monoplaza en la gravilla. Después de su abandono, atendió al micrófono de DAZN para dejar sus primeras impresiones: "He tenido que cambiar el volante antes de salir. No me leía bien el lector del embrague en la salida".

"He tenido un problema con el anti stall y he patinado al salir. Nos ha costado varios puestos. Las ruedas estaban frías y me ha costado el error. Mala suerte. Fin de semana negativo para mí por mi error. Todo ha salido mal, difícil de aceptar. Por intentar remontar demasiado con una rueda que no me dejaba empujar, he cometido un error", ha revelado Sainz.

Después volvió a hablar el piloto español, quien destacó que intentó arriesgar, pero que, finalmente, tuvo un fin de semana para el olvido: "Se ha complicado todo desde la salida. Hemos tenido un problema en el volante. He tenido que cambiarlo antes de salir y no estaba bien configurado. No estaba bien puesto un botón, y hemos tenido el 'anti stall'. No me leía bien el embrague".

"Eso nos ha costado varias posiciones en salida. He intentado arriesgar con une neumático duro que estaba frío, y he cometido un error. Fin de semana para olvidar por cosas que debemos intentar que no vuelvan a pasar", ha agregado el madrileño de Ferrari.

Difícil de aceptar

"Difícil de aceptar", "hay que ser más perfectos" o intentaremos recomponernos" son algunas de las píldoras que dejó el piloto después de su abandono en el circuito de Albert Park. Una decepción que fue el desenlace de un mal fin de semana para él en el Gran Circo.

"Todo el fin de semana todo ha salido mal, es difícil de aceptar. Al final por intentar remontar con un poco de prisa pues quizás ha sido un error mío. Pero el caso es que hay que ser más perfectos. Este fin de semana ha sido todo lo contrario. Intentaremos reponernos. El coche rápido va y este fin de semana me he encontrado más cómodo. Hay que intentar ser más perfectos", ha sentenciado Carlos Sainz.

