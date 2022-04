Carlos Sainz, víctima del 'efecto dominó' del accidente de Fernando Alonso: "Vaya desastre"

Día nefasto para los españoles en la Fórmula 1. El accidente de Fernando Alonso en la Q3, cuando estaba peleando por hacer la pole position con Charles Leclerc, ha tenido unas consecuencias fatales para él. Venía haciendo una vuelta sensacional, con un primer sector a la altura de los mejores y con el récord absoluto en el segundo.

Sin embargo, un fallo hidráulico en su A522 le hizo entrar pasado y no poder reducir a tiempo en la curva que terminó con todas sus opciones. Se fue al traste el sueño del asturiano que estaba haciendo el mejor fin de semana en año. Sin embargo, la desgracia no le visitó solo a él, si no que se extendió al otro español que estaba en liza.

Carlos Sainz se encontró con la peor de las fortunas en la Q3 del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park. El fuerte accidente de Alonso provocó una bandera en roja en pista. Eso obliga a todos a detener su ritmo de manera inmediata para regresar al pit lane. Por lo tanto, se detienen todos los tiempos de aquellos que están en vuelta.

¡Qué mala suerte ha tenido @Carlossainz55 tras el accidente de @alo_oficial!



Bandera roja cuando faltaban instantes para cruzar la línea de meta y que le contase la vuelta #AustraliaDAZNF1 pic.twitter.com/u50VttKF3I — DAZN España (@DAZN_ES) April 9, 2022

Ese momento le pillo a Carlos realizando su mejor vuelta, su intento para asaltar al menos la primera línea. Ese era el objetivo, ya que los Ferrari tenían un punto más que los Red Bull tal y como demostró posteriormente Charles Leclerc al batir con cierta claridad a Max Verstappen y a 'Checo' Pérez. Sin embargo, la bandera roja le cogió a Carlos a solo 100 metros de la línea de meta. Un segundo después y el madrileño habría terminado su vuelta y habría conseguido marcar su mejor tiempo, probablemente para colocarse entre los mejores de la sesión.

Por eso el madrileño no se lo podía creer. Era una mala suerte histórica, ya que por cuestión de unos metros casi arruinaba su fin de semana y se quedaba a cola de la Q3. Por si esto fuera poco, se volvió a ver con la mala suerte una vez más en una situación que se podría definir casi como trágica.

Después de estar la situación parada hasta que se retiró el coche de Alonso, se volvió a activar la sesión de clasificación, pero un problema en el F1-75 de Sainz provocó que no arrancara y que su salida a pista se demorase más de la cuenta. Tanto fue que solo pudo salir a dar una vuelta, sin haber calentado previamente los neumáticos y por eso, aunque consiguió cerrar una vuelta, fue con un tiempo insuficiente para obtener un buen puesto.

El análisis de Sainz

Tras la debacle, Carlos no se lo podía creer:"Hemos tenido una Q3 que ha sido un absoluto desastre, primero por la bandera roja que me ha quitado un buen tiempo y luego con el segundo set, no arrancaba el coche, no hemos reaccionado rápido, hemos salido tarde a pista, neumático frío y sin calentar... por eso estamos tan atrás, hay que revisar todo, pero un desastre de Q3".

El madrileño asumía resignado que le tocará remontar aunque sabe que Albert Park no es el mejor circuito para ganar posiciones con facilidad. Sobre todo después de la eliminación de una de las cuatro zonas de DRS que había establecidas: "Será complicado adelantar al quedarnos en tres zonas de adelantamiento y además parece que se ha apretado todo esta semana, y no tenemos la ventaja que teníamos, así que será complicado remontar, pero lo intentaré".

