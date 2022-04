Fernando Alonso y su plan para continuar en la Fórmula 1: "Dos o tres años más" en Apline o no

Fernando Alonso se ha convertido de un plumazo en uno de los protagonistas del día, de la semana y de casi todos los meses que quedan hasta que finalice el próximo verano. El piloto del equipo Alpine se encuentra en el circuito de Albert Park para la disputa del Gran Premio de Australia. Y aunque ha tenido tiempo para pasárselo bien, también tiene la mente puesta en otras cosas que requieren una seriedad total.

Uno de esos asuntos es su futuro y Fernando no quiere bromas. Es de sobra conocido que sigue confiando en el famoso 'Plan' y ese pasa por su continuidad en Alpine. Sin embargo, su propio 'Plan' está por encima del de la escudería francesa para él, algo que no tenía tan claro cuando decidió volver al 'Gran Circo'.

De hecho, en aquellos momentos, su idea era continuar en la factoría Renault durante muchos años. Quería ayudar a crear un proyecto ganador aunque eso llevara muchos años. Tenía el deseo de llevarlo al estrellato pilotando, pero si no le daba tiempo, lo haría como asesor y como parte de la escudería. Pero eso era antes de haber probado de nuevo la adrenalina del asfalto y de la competición. Y de haberse subido de nuevo al podio más de siete años después. Aquella noche en Qatar cambió su perspectiva por completo.

Se volvió a ver competitivo de verdad, entre la élite, y capaz de pelear por un título con motivos de peso y no solo de ilusión. Por ello, parece que no empieza estar dispuesto a esperar a Alpine si los galos no consiguen reducir la brecha con los líderes, ahora Red Bull y Ferrari después de la caída de Mercedes. Por ello, su continuidad se ha puesto a debate tras unas últimas declaraciones que han levantado ampollas en Enstone.

Fernando Alonso en el tradicional reconocimiento de Albert Park en Australia Europa Press

El contrato de Fernando

Alonso regresó a la Fórmula 1 el pasado curso. Su vuelta sería, en un principio, para un periodo de entre dos y tres años. Los dos primeros, el 2021 y el 2022, serían garantizados, y el resto tendría que ser negociable. Parece que los franceses siguen pensando en el asturiano, pero Alonso ahora quiere garantías de éxito reales y esas tienen que llegar antes de este próximo verano.

La idea de Fernando era regresar para ver las posibilidades de éxito que tendría con la nueva normativa. Esta se retrasó de 2021 a 2022 por culpa de la pandemia. Sin embargo, Alonso usó ese primer curso de transición y de adaptación. Sus dos años fijos deberían haber sido dentro del nuevo reglamento, pero solo lo será este y por ello, ese opcional deberá producirse si la marca del rombo consigue posicionarse en una situación de privilegio para pelear por lo máximo.

Ahora, en Australia, Alpine parece haber dado un paso hacia delante gracias al nuevo fondo plano que han introducido en el A522. Este adelanto puede ser la primera gran innovación que incorpore una escudería en la nueva temporada. De momento, Alonso ha sido cuarto en los libres 2 por delante incluso de 'Checo' Pérez y a un suspiro de nombres como Carlos Sainz, Charles Leclerc o Max Verstappen.

Pero ese buen resultado ha quedado eclipsado por unas polémicas palabras en las que ha dejado su continuidad en Alpine, que no en la Fórmula 1, en el aire: "Se trata de rendimiento, no de edad. Como dije a principios de año, todavía me siento competitivo, rápido y siento que estoy disfrutando el tiempo que paso en la Fórmula 1. Supongo que voy a correr durante un par de años más. Dos o tres años más. Si es con Alpine, bien; si es con otro equipo, bien también. Lo averiguaré y probablemente empezaré las conversaciones en verano".

Es por ello que el próximo verano será un momento clave para el futuro de Fernando. Es ahí cuando tendrá que estudiar la oferta que le hará la compañía del rombo para, al menos, consumar ese año más que les une. Sin embargo, más allá de una oferta económica, lo que el ovetense espera es ver un proyecto deportivo sólido que de verdad le dé la oportunidad de pelear por victorias y por el título en esos dos o tres años que quiere seguir. Además, este curso ha visto como Carlos Sainz y Ferrari han conseguido precisamente ese reto que ellos persiguen, ponerse al nivel de Red Bull.

El monoplaza de Fernando Alonso en la parrilla de salida del Gran Premio de Bahréin Europa Press

La posición de Piastri

En el entorno de Alpine no solo genera una duda importante el futuro de Fernando Alonso. También hay otros nombres que intervienen en esa operación. Esteban Ocon tiene contrato hasta 2024 y está muy integrado en la casa gala. Es el orgullo nacional y se podría decir que el 'ojito derecho' de la compañía. Solo así se puede competir en impacto con todo un doble campeón del mundo de F1 por otro lado.

Con esa plaza ocupada, para Alpine solo queda el sitio de Fernando Alonso por mover y buscar un soplo de aire fresco. El español tiene un salario muy elevado y lo cierto es que el rendimiento global no está acorde a ese dinero invertido. No por su culpa, evidentemente, pero no deja de ser un suelo propio de una escudería que pelea por el título. Además, la edad de Fernando, instalado ya en los 40, hace ver que su carrera está en la recta final.

Él mismo reconoce que, aunque se ve fuerte y competitivo, algo que ha demostrado sobradamente, es una realidad que no puede obviar: "Obviamente, si tuviera 25 años no se hablaría de esto. Es una cuestión de edad. La gente intenta encontrar un camino para los jóvenes talentos, pero creo que se trata de rendimiento. El año pasado creo que lo hice bien. Terminé ligeramente por delante de Esteban, ¡veremos la batalla este año!".

Y es ahí donde entra precisamente el otro nombre que tiene sobre la mesa Alpine. Se trata del joven talento Oscar Piastri, al que consideran como uno de los grandes diamantes de la Fórmula 1. Su caso es muy particular. Se podría decir que es el mejor piloto joven del mundo, así lo acreditan sus títulos de F3 y F2. Sin embargo, no tiene sitio por ahora en el 'Gran Circo', donde si lo tienen otros con peores manos.

Pero es que Alpine no quiere dejarle escapar y quiere que sea suyo, que se empape de su método de trabajo y que aprenda de un campeón como Fernando. Por ello este curso es piloto reserva con un rol especial que le asegura pruebas periódicas y seguimiento en el circuito y en la fábrica día a día. Sin embargo, ese tiene una fecha de caducidad, ya que Piastri no puede pasar así mucho tiempo o su progresión se resentirá.

Si los galos no consiguen un hueco para él en algún equipo el próximo curso, tendrán que hacerlo dentro de su alineación de pilotos. Y el único sitio que puede quedar libre es el de Fernando. Con el asturiano buscando un proyecto ganador y con los de Enstone moviendo fichas, el baile de posiciones podría estar más cerca de lo que muchos creen. Es una realidad que el 'Plan' de Alonso podría buscar una nueva casa.

El detalle de los mecánicos de Oscar Piastri tras ganar el campeonato de Fórmula 2. AFP7 / Europa Press

Las opciones de futuro

Ante este nuevo panorama que se puede abrir en su carrera, Fernando Alonso ya ha empezado a moverse para estudiar su futuro. En verano no solo verá si la oferta de Alpine le compensa, si no qué otras opciones tiene para continuar con su carrera y, sobre todo, para pelear por el título en esos dos años más que todavía se ve en activo.

El '14' no es el único que está en una situación contractual interesante, ya que este invierno se van a mover muchos nombres. Hay una amplia lista de pilotos que terminan contrato. Lo difícil sería buscar un hueco en una escudería de primer nivel para tener esa ansiada vía hasta la lucha por los primeros puestos.

La primera opción que le aparece a Fernando realmente seria es la de Red Bull. El mejor equipo de la Fórmula 1 tendrá un hueco libre al final de la presente temporada. 'Checo' Pérez finaliza contrato este año y se tendrá que ganar con su rendimiento su continuidad en la élite como ya hizo el curso pasado. Su asiento le podría dar a Alonso la oportunidad de luchar por el título. Sin embargo, con Verstappen teniendo contrato hasta 2028, sería una auténtica bomba meter a dos potenciales ganadores en el mismo garaje.

Además, Red Bull va a muerte con el neerlandés y tener a un escudero fiel y competente como el mexicano es la mejor opción. Pero la idea de tener en sus filas a una leyenda como Alonso también sería jugosa. Quizás sea una puerta que tocar si finalmente Alpine no convence al asturiano.

En el resto de escuderías punteras, todo está bastante más cerrado. Mercedes está blindado al menos hasta 2023 con Hamilton y Russell y Ferrari lo estará cuando Carlos renueve. El madrileño termina contrato a final de temporada, pero su ampliación está a falta de pocos flecos. Leclerc también tiene cerrado su futuro hasta el 2024. Otro equipo que está cerrado hasta 2023 como mínimo es McLaren. Ricciardo todavía tiene dos temporadas más y Lando no acaba hasta 2025.

El resto de asientos, que sí quedan libres, ya serían en equipos de segunda y tercera fila por lo que no parecen apetecibles para el asturiano. Tsunoda en Alpha Tauri, Stroll y Vettel en Aston Martin, Zhou en Alfa Romeo, Magnussen y Schumacher en Haas y Latifi y Albon en Williams. Puertas abiertas, pero que no llevarían a Alonso a nada positivo.

La última de las vertientes que podría tener el bicampeón es la llegada de un nuevo equipo con un proyecto prometedor. Pero llegar y ganar en solo uno o dos años se antoja realmente complicado. Y ahí su vía sería, principalmente, la de Andretti, una familia que guarda una excelente relación con el asturiano de su paso por la Indy y que ya estudia su llegada a la Fórmula 1 con un proyecto que roza los 1.000 millones de euros. Alonso no vería con malos ojos esa opción, pero el éxito no se espera en un corto periodo de tiempo. Así está la situación de un Alonso que ya mira al futuro con ambición de ganar.

