Dani Alves y el descarte de Xavi en la Europa League: "Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños"

Dani Alves es un jugador que nunca deja indiferente a nadie. El brasileño ha regresado este invierno al FC Barcelona para intentar cambiarle la cara a un club que estaba en uno de sus peores momentos. El lateral diestro, por límite de fichas en cuanto a contrataciones se refiere, se ha quedado sin poder jugar la Europa League y reconoce que eso le ha dolido.

Sin embargo, admite que en esta etapa de su carrera sabe que es lógico y que es más normal que en otros momentos de su amplia trayectoria. El jugador con más títulos en la historia del fútbol habla de lo que podría ser ganar esa competición sin haber jugado y también sobre por quién pondría él la carne en el asador para hacer un gran fichaje. Alves se ha sentado con SPORT y Mundo Deportivo para conceder dos entrevistas en las que no se ha callado nada.

Haaland o Mbappé

"No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor. Si dependiera de mí, yo apostaría por Mbappé".

Mbappé en el Barça

"Es el mejor que hay, y para el estilo del Barça también. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él".

Buenos laterales derechos

"Me gusta mucho el del Liverpool, Alexander Arnold, también me gusta mucho Hakimi, con peros, pero me gusta lo que hace. Hay uno en Flamengo, Matheuzinho, es joven, me gusta como juega y cómo entiende el juego".

El futuro del Barça

"El fútbol de hoy en día no te da tiempo para esperar a que los jóvenes se fogueen. El deporte te exige al máximo desde ya".

No jugar Europa League

"Siempre entendí que la vida son fases y sé en qué fase estoy ahora, más cerca del final que del principio. Si esto me lo hace con 25 años, nos liamos a puños quizás... pero ahora estamos aquí para ayudar al Barça y yo sé que le ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera. Si ganan... sí, es un título del Barça. Aunque sabrá diferente, si el Barça es campeón y no estoy dentro el sabor será diferente... pero que salga campeón el Barça".

Celebración en El Clásico

"No estábamos sólo celebrando la victoria en Madrid, decían que para el Barça era un título ganar allí... Estábamos celebrando el baño que les pegamos, mis 400 partidos y la vuelta del equipo. Que no piense la gente del Madrid que estábamos celebrando que les metimos 4, porque otras veces les metimos cinco, o seis... Y salió barato... Lo justo hubiera sido un 0-6".

Momento de su fichaje

"Me encontré un vestuario con la autoestima baja por los motivos que fueran. No puedes rendir al máximo si no crees en ti".

Comparación de Xavi y Guardiola

"Estamos trabajando muy duro. Es la primera vez desde que estoy en el Barça que trabajo así. Trabajamos más a nivel físico, pero también es importante tener en cuenta que el fútbol ha cambiado. Guardiola contaba con mucho 'pelotero' bueno y no teníamos que correr arriba y abajo. Ya dije hace diez años que Xavi sería el Guardiola 3.0 del Barça".

Abre la puerta a Messi

"Podría volver un 'añito' conmigo para un último baile. ¿Por qué no? No hay mejor lugar que este. No podríamos estar mejor que en el Barça. Ha ido fuera y ha probado la experiencia. Es hora de regresar a casa si él quiere".

