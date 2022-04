La sorpresa que se llevó Guardiola en rueda de prensa: un jugador confirma que se va del City

En la rueda de prensa previa al partido entre Atlético de Madrid y Manchester City, Pep Guardiola (después de la victoria de los ingleses en el duelo de ida) compareció ante los medios de comunicación. Aunque la sorpresa se la llevó el entrenador español. Antes que él, Fernandinho habló y reveló que abandonará el club al final de la presente temporada. Algo que, como dijo el de Sampedor, no sabía.

Duelo de vuelta

"Será un partido diferente, ellos juegan en casa con un ambiente fuerte. Habrá momentos que serán agresivos en su juego y tendremos que intentar aplacar eso. En la ida defendieron todo el partido, y eso no volverá a suceder. Jugar contra el Atlético en su casa es muy difícil".

Partido físico

"Estamos cerca del final de la temporada. Tenemos que estar agradecidos de estar aquí. Me gustaría tener más tiempo para prepararme, pero es porque lo hemos hecho muy bien hasta ahora. No estamos cansados, estamos tan cerca de las semifinales, podemos perder porque hacemos una mala actuación o el rival es mejor, pero no estamos cansados".

Pep Guardiola, en rueda de prensa de la Champions League Reuters

Bajas para el partido

"Ninguna baja adicional para el partido de Madrid, solo Ruben Días, que solo tiene un entrenamiento, pero será importante de aquí al final".

Fernandinho

Fernandinho acompañó a Guardiola en rueda de prensa. Bueno, mejor dicho, el futbolista habló antes frente a los medios: "Tenemos que estar preparados para todo lo que pase, pero siempre enfocados en nuestro juego y en intentar marcar algún gol y lastimarles con la pelota. Habrá un ambiente hostil, pero debemos estar preparados para eso y estar concentrados en lo nuestro".

Aunque lo que llamó la atención fue la confirmación de que abandonará el Etihad Stadium en verano. Sobre ello fue preguntado un Guardiola que no pudo mostrarse más sorprendido: "Vaya, no lo sabía. Tú me das la noticia. No lo escuché. Veremos que sucede. No sé qué pasará. Él es muy importante. Le preguntaré".

