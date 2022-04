Simeone manda un mensaje a los que critican su estilo: "Por la boca muere el pez"

El Atlético de Madrid y el Manchester City vuelven a verse las caras una semana después en busca del billete para las semifinales de la Champions League. En el Etihad Stadium, los de Pep Guardiola se llevaron la victoria por la mínima. Todo abierto para la vuelta en el Wanda Metropolitano. En la previa, el 'Cholo' Simeone habló en rueda de prensa junto a Koke Resurrección.

Sanción de la UEFA

"Ustedes pueden opinar mejor de este tipo de cosas. Lo que queremos es que nuestra gente esté. Ojalá se pueda resolver para que sea igual para todos".

Críticas a su estilo

"Siempre comento lo mismo, entreno desde el año 2005, jamás fui despreciativo con un colega mío. Me pongo en el lugar de los entrenadores con los que compito y entiendo que hay diferentes maneras de expresar lo que uno siente como entrenador. Cuando uno es despreciativo, no lo comparto. Las otras opiniones, prensa, jugadores que no juegan... Digo lo que decía mi padre: 'por la boca muere el pez'. Yo siempre respetaré a mis colegas, siempre".

Sobre el Manchester City

El 'Cholo' Simeone, entrando a rueda de prensa de la Champions League Reuters

Planteamiento de su Atleti

"Está claro que no nos vamos a alejar mucho de lo que nosotros creemos. Ojalá que podamos tener mejores transiciones, que nuestros futbolistas con jerarquía tengan una noche fantástica...".

Estilo del City

"Ellos no creo que cambien mucho. Tienen su estilo de juego muy reconocido, con grandes jugadores, con un entrenador genial, un estilo muy alabado. Veremos lo que vemos siempre que ponemos la televisión para ver al City".

Lanzamiento de objetos en Old Trafford

"Recuerdo que salí corriendo como siempre salgo y por suerte no me golpeó nada".

¿Diferente vara de medir de la UEFA?

"No, en las expulsiones no. En lo otro puede ser".

¿Puede jugar Carrasco con Lodi?

"Sí, podría ser. Carrasco tiene mucha ilusión, muchas ganas... Necesitamos al Carrasco determinante para nosotros".

Manchester City - Liverpool

"Siempre tenemos el mismo respeto por todos los rivales. Siempre nos ocupamos de ver los grandes partidos y más si era la previa de nuestro partido. Un gran partido con mucho talento de los equipos, los dos tuvieron que replegarse por el ataque que proponía el equipo contrario. Dos equipos que juegan muy lindo".

