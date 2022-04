City y Liverpool empatan en un partido de locura: aviso al Atlético mientras la Premier sigue igual

Manchester City y Liverpool no lograron romper el empate en el duelo del Etihad. El equipo de Pep Guardiola tenía en su mano dar un golpe clave a la Premier League. El Liverpool contaba con la oportunidad de apretar la pelea por el título. Sin embargo, el 2-2 en una buena jornada de fútbol no hizo más que mantener la dinámica de la competición británica. El Atlético de Madrid, atento por la Champions, pudo coger detalles de los errores defensivos de su rival.

El equipo local abrió el marcador cuando apenas habían pasado cinco minutos de partido. De Bruyne, que ya fue el héroe ante el Atlético, se coló en la frontal del área y logró sacar un zapatazo que tocó lo justo en la defensa. El tiro entró tras tocar en el palo y el Manchester City se puso con 1-0 poco después de que comenzara a rodar el esférico.

La reacción del Liverpool no tardó en llegar. Diego Jota, en el 12', aprovechó el espacio defensivo del City para el 1-1. La defensa de Guardiola no estuvo atenta y un centro en la frontal del área acabó en un pase atrás a escasos metros de la portería. Un regalo que el atacante red no perdonó.

El 2-1 del Manchester City tampoco constó de una gran jugada colectiva, sino que la zaga del Liverpool se durmió en un centro al área hasta dejar completamente solo a Gabriel Jesús. El delantero brasileño apenas tuvo que controlar y batir a Alisson sin demasiada oposición. El conjunto local se fue al descanso con ventaja y con el Liverpool obligado a replicar si no quería perder la lucha por la Premier.

Tras la reanudación apenas hubo tiempo de coger aire. Sadio Mané recibió con espacios y gracias a la asistencia de Salah consiguió situar el 2-2. El Liverpool tuvo más oportunidades en jugadas que el Atlético puede replicar. El equipo de Guardiola ya tiene un aviso y el Atlético confía en la remontada.

El Atlético, atento

El conjunto rojiblanco disputará en el Wanda Metropolitano un partido clave para su futuro en la Champions League. Es el único título en el que todavía siguen en la pelea, por lo que consta de gran relevancia. En su contra está que tienen que remontar el 1-0 de la ida en el Etihad Stadium. A su favor está el desgaste físico del rival y el apoyo de su público en un Wanda Metropolitano que quiere ser una caldera.

El duelo de ida estuvo marcado por el dominio de la posesión del Manchester City y la escasa presencia del Atlético en zona ofensiva. Algo que deberá cambiar en el duelo de vuelta para el que Simeone ha podido coger detalles en el City - Liverpool. Los de Guardiola, pese al empate, dejaron muchos espacios en defensa y los de Klopp pudieron ir más allá del 2-2.

El Atlético quiere estar en semifinales de la Champions League. Los rojiblancos perdieron en La Liga ante el Mallorca, pero el Manchester City contará con un día menos para recuperarse, no lograron el triunfo y vivieron un notable desgaste físico ante un rival exigente como el Liverpool.

