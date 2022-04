Los 60 de Carlos Sainz: el campeón que cambió el automovilismo en España

El 12 de abril de 1962 nació en Madrid Carlos Sainz Cenamor. Nadie podía esperar entonces que ese niño se convertiría en una de las grandes leyendas del deporte español y del automovilismo en todo el mundo. El tres veces ganador del Rally Dakar está de cumpleaños. 60 cumple la leyenda. El 'Matador' que continúa en activo y con la ambición intacta.

60 años de pura inspiración. De un deportista que ganó su primer campeonato de España de Rally en 1987 y que 35 años después sigue en activo y con ganas de seguir dando guerra. La retirada queda lejos. O al menos eso parece. Cada año, cuando llegan los meses de noviembre y diciembre, la pregunta sobre el momento del adiós le ronda.

Precisamente, un momento en el que se encuentra completamente enfocado en la preparación de una nueva edición del Rally Dakar. La prueba la conquistó por primera vez en 2010. Repitió en 2018 y en 2020 volvió a imponerse. Y es que Carlos Sainz es la definición pura de la conocida expresión 'la edad es solo un número'.

Carlos Sainz, en el Hall de la Fama de la FIA JEAN MICHEL LE MEUR / DPPI / AFP7

En el pasado 2021, nuevamente se le realizó la famosa pregunta: 'y la retirada, ¿para cuándo?'. Y otra vez puso tierra de por medio con esta opción. "Mientras me sienta bien, sea competitivo y el cuerpo me aguante, ¿por qué me voy a retirar?", dijo Carlos Sainz. Pero lo cierto es que, como él mismo resalta, sigue siendo competitivo y el cuerpo le aguanta. Un 'viejo rockero' de las cuatro ruedas que continúa viviendo un sueño.

Miembro del Hall de la Fama de la FIA desde 2019 y Premio Princesa de Asturias 2020, Carlos Sainz es uno de los grandes nombres propios del deporte español y mundial. Un pionero que marcó a las siguientes generaciones y que, además, ha marcado de manera muy particular a otras dos figuras del automovilismo de España: Fernando Alonso y su propio hijo, Carlos Sainz Jr.

Padre y amigo

Además de ser una leyenda del deporte y un espejo en el que mirarse, Carlos Sainz, gran aficionado del Real Madrid, ha marcado a dos de los pilotos más aplaudidos de la actual parrilla de la Fórmula 1. Piloto, sí; campeón, también; pero ante todo marido y padre. Y, precisamente, su hijo es su mayor fan. Carlos Sainz Vázquez de Castro también dirigió su carrera al mundo del motor, aunque en una disciplina diferente a la de su padre.

¡Felices 60 al más grande! A seguir padreando muchos años más @CSainz_oficial!!



-#Carlossainz pic.twitter.com/5ByC3s0wUI — Carlos Sainz (@Carlossainz55) April 12, 2022

Una relación especial. Aunque como todas entre padres e hijos, apoyando, pero también dejando que se cometan errores para aprender. Así habló de él '55' de Ferrari: "Escuchar más a mi padre, el 90% de las veces él tenía razón, porque él es tu padre y está en la naturaleza del niño ir en contra de su padre o del tío que sepa un poco más. Normalmente, vas un poco en contra de eso. La mayoría de las veces él tenía razón y luego tuve que aprenderlo por mí mismo cometiendo errores".

El mejor consejero posible. Que se lo digan también a Fernando Alonso. De fan a amigo. Tanto es así que incluso el bicampeón del mundo de la Fórmula 1 se atrevió con el Dakar después de alguna que otra conversación con Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que cumple 60 años convertido en un mito vivo y una leyenda eterna del deporte.

[Más información - Nasser Al-Attiyah debuta en la Extreme-E con mucha polémica: brutal choque contra Carlos Sainz]

Sigue los temas que te interesan