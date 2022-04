Koke: "¿Críticas a nuestro juego? Lo que diga la gente nos da igual, tenemos nuestro plan"

En el Wanda Metropolitano se pone en juego este miércoles uno de los billetes para las semifinales de la Champions League. La eliminatoria está de lo más abierta después del 1-0 del Manchester City al Atlético de Madrid en el Etihad Stadium. En la previa del duelo de vuelta de los cuartos de final, Koke Resurrección analizó ante los medios de comunicación junto al 'Cholo' Simeone el duelo.

¿Cómo está el equipo?

"Lo primero de todo, el equipo cree en sí mismo. Tenemos posibilidades de pasar de ronda, tenemos mucha ilusión y muchas ganas. Este tipo de partidos... el ambiente, lo que se genera... hay poco que hablar. Intentar sacar el partido".

Antoine Griezmann

"Es uno de los mejores del mundo. Es un día importante para él y para todos. No solo va a jugar él, van a ser diez tíos más. Antoine está bien y seguro que está a la altura del partido".

Racha negativa en casa

"Mañana es buen momento para romperla. Esperamos que el club pueda solucionar lo de la sanción para que esté todo el mundo mañana. Tengo buenas sensaciones, lo he hablado con mucha gente y tengo las mismas sensaciones que en 2014 contra el Barcelona".

Críticas al juego del equipo

"Tenemos un plan y estamos dentro de ese plan. Estamos tranquilos, hicimos un gran esfuerzo. Sabemos cómo juega el City y nosotros tenemos que hacer lo que creemos para ganar el partido. Lo que diga la gente nos da igual, tenemos nuestro plan".

Sanción de la UEFA

"No puedo meterme en eso, que lo mire el club. Quiero que esté todo el mundo mañana en el estadio en un partido de cuartos de Champions".

Mensaje a la afición

"Qué crean en nosotros. La unidad va a ser clave para el partido. Si ganamos el partido vamos a pasar a la próxima ronda".

Opinión de Pep Guardiola

"Nada, cada uno tiene una filosofía de juego. Me encanta como juega el City y me encanta el Atlético de Madrid. Llevamos diez años compitiendo de esta manera y me encantan los dos estilos".

Camiseta roja

"Jugaremos con la camiseta del Atlético de Madrid, que es la que defendemos toda la temporada. Hay que estar unidos para estar en la historia otra vez".

