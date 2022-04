Severiukhin, el piloto ruso que hizo un saludo nazi, pide perdón: "Estoy listo para ser castigado"

Artem Severiukhin sabe que se ha equivocado y mucho. Si su intención era la de ser mundialmente conocido, objetivo cumplido. Si su reto era convertirse en un gran piloto profesional, llegar a la Fórmula 1 y ser campeón del mundo, quizás vaya por muy mal camino. Su carrera ha quedado marcada por un terrible gesto.

Hace unos días, este piloto ruso que se había proclamado ganador de una carrera de karts y que a sus 15 años estaba considerado como una gran promesa del motor, decidió celebrar su éxito haciendo una gracia de muy mal gusto. Cuando estaba en lo más alto del podio, decidió alzar su brazo para hacer el característico saludo nazi.

Esa fea conducta le ha traído graves consecuencias. En primer lugar ha sido apartado de su equipo de manera unilateral. A pesar de tener un futuro prometedor por delante, ahora ya está fuera de la competición. Unos segundos de risas le han costado un borrón para toda su trayectoria que será difícil de esquivar durante los próximos años.

Por si esto fuera poco, el gesto está bajo investigación de la FIA y podría acarrearle más castigos a este joven piloto que ahora, se ha mostrado arrepentido por aquello. A través de un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, Artem Severiukhin ha querido aclarar lo sucedido y pedir perdón por lo que él mismo considera intolerable.

Asume que tuvo una equivocación realmente grande y que con cierto tipo de cosas no se debería jugar, ni siquiera amparado en la libertad de expresión o bajo el paraguas del humor. Por eso ha reconocido que está preparado para todos los castigos que le quieran imponer. Una buena manera de reconocer que su salida de tono ha estado fuera de lugar.

"Estoy listo para ser castigado. Fue un gesto inaceptable. Mientras estaba en el podio, hice un gesto que muchos perciben como un saludo nazi. Ese no fue el caso. Nunca he apoyado el nazismo y lo veo como uno de los crímenes más abominables contra la humanidad. Estaba compitiendo con la licencia italiana, gané la carrera con la bandera italiana y los muchachos debajo del podio me mostraron que en Italia, en tales casos, es costumbre golpearse el pecho, alrededor de donde está el corazón, expresando gratitud. Solo quería hacer ese gesto".

Su equipo ya anunció a través de un comunicado su cese: "Ward Racing condena las acciones personales del piloto Artem Severyukhin durante la ceremonia de premios del 10 de abril de 2022 en los términos más enérgicos posibles, ya que las considera una manifestación de comportamiento antideportivo, una violación inaceptable del código ético y moral del deporte".

Este corredor, que a pesar de ser ruso compite bajo la bandera de Italia por las prohibiciones que existen ahora mismo contra el país de Vladímir Putin, se acababa de proclamar campeón del certamen europeo del FIA Karting Championship en el circuito luso de Portimao. Sin embargo, su victoria ha quedado empañada por esta fea polémica.

