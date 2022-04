Errol Spence Jr. somete a Yordenis Ugás y apunta a Terence Crawford

El pasado 22 de agosto, Yordenis Ugás se enfrentó al mítico Manny Pacquiao dentro del ring. Este es, hasta la fecha, el último combate de 'Pac-Man' dentro del boxeo, ya que unos meses después anunció su retirada definitiva para centrarse en su nueva faceta política. Pues bien, el cubano se ha vuelto a subir al cuadrilátero para medir sus fuerzas con Errol Spence Jr. y, al contrario que la anterior vez, ha perdido.

En juego se pusieron tres cinturones de la categoría wélter (el de la WBC, IBF y WBA). Estos acabaron en el poder de Errol Spence Jr. después de una auténtica exhibición de boxeo. La victoria y gloria fueron para el estadounidense, quien después de diez asaltos se llevó el triunfo por TKO -nocáut por decisión médica-.

En el AT&T Stadium de Arlington (Texas, Estados Unidos), Errol Spence Jr. fue el que propuso el combate. No tardó mucho en dañar el ojo del caribeño. En el sexto round ya demostró su amplia superioridad y en el minuto 1:44 del décimo asalto, el médico fue el que detuvo la pelea por la lesión en el rostro de Yordenis Ugás.

¡TRIPLE CAMPEÓN WÉLTER!



WBC

IBF

WBA



ERROL SPENCE JR. ACABÓ EN 10 ASALTOS A UGÁS



¿SE VIENE PELEA CONTRA TERENCE CRAWFORD?



@StarPlusLA #spenceugas pic.twitter.com/XENjgvhGQA — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 17, 2022

Pocos golpes en los dos primeros asaltos, aunque Spence ya sacó ventaja en ellos en las tarjetas. Ugás se hizo un poco más grande en el tercero, pegando al hígado y cerrando mejor, pero con el upper cut y buenos rectos al ojo derecho de su rival, el estadounidense fue dejando cada vez más tocado a Yordenis.

El castigo de Spence Jr. se fue haciendo más y más grande con el paso de los asaltos. Aunque no fue hasta el décimo cuando el médico decidió parar el combate por el estado en el que se encontraba la cara del cubano. Un Ugás que perdió el cinturón de la Asociación Mundial del Boxeo, recalando este en el poder del estadounidense, quien ya poseía el del Consejo Mundial del Boxeo y el de la Federación Internacional.

Siguiente reto

Ahora Errol Spence Jr. quiere enfrentarse a Terence Crawford: "Todos saben a quién quiero después, yo quiero a Terence Crawford". "Esa es la pelea que quiero que los fans quieren para que definamos ese campeonato indiscutido", continuó diciendo el estadounidense después de vencer a Yordenis Ugás en el ring.

El propio Terence Crawford no ha tardado en responder a Errol Spence Jr. "Felicidades, Errol Spence. Gran pelea. Ahora la pelea real tiene que pasar. No hay que hablar más, no más. ¡Hagámoslo!", respondió vía Twitter. Los dos quieren verse las caras y parece la pelea más probable llegados a este punto.



[Más información: Yordenis Ugás, de huir de Cuba y acabar en la cárcel al reto del título mundial ante Manny Pacquiao]

Sigue los temas que te interesan