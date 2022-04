Floyd Mayweather vuelve al ring para un polémico evento en un helipuerto a 320 metros de altura

Floyd Mayweather volverá a subirse al ring en un evento en el que compartirán protagonismo el boxeo y las artes marciales mixtas (MMA). Será el próximo 14 de mayo en Dubái, en el Global Titans Fights Series, ante Don Moore. El estadounidense no pelea desde que se enfrentó a Logan Paul el pasado junio de 2021.

'Money' vuelve y lo hace no solo para llevar a cabo un combate de boxeo. Después de mantenerse en un segundo plano, el excampeón del mundo se mete de lleno en el circo mediático. Casualidad o no, justo unas semanas antes de ese cara a cara con Don Moore en el Global Titans Fights Series, tal y como ha informado TMZ Sports.

La pelea se ha pactado a ocho rounds. Aunque tal vez lo más sorprendente sea el escenario de la misma: el helipuerto del Burj Al Arab Hotel de Dubái. Mayweather peleará otra vez más y lo hará a 320 metros de altura. Allí ya jugaron en el pasado un especial partido de tenis Roger Federer y Andre Agassi.

Burj Al Arab Hotel

Un escenario único para un boxeador único. En toda su carrera como púgil boxeador, Floyd Mayweather no perdió ni una sola vez. 50 combates a sus espaldas y todos ellos finalizados con victoria. Después de firmar una carrera de oro, 'Money' se retiró en el año 2017. Aunque desde entonces ha vuelto al cuadrilátero en ocasiones puntuales.

La última vez...

Tal vez la más mediática fue su pelea con Conor McGregor. 'The Notorius' se pasó al boxeo para marcar un récord con Floyd Mayweather, en lo que se refiere a las ventas de pago por visión. De su victoria ante el luchador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) al también enfrentamiento mediático con Logan Paul.

Ya entonces se habló del Mayweather - Paul como "el combate de la vergüenza". Recientemente, el propio 'Money' lo ha confirmado: "Creo que estuve algo oxidado en mi última pelea de exhibición. Yo quería pelear, pero desde luego, al que siempre juzgarán es a mí, a nadie más por la exhibición. Siento que quiero disculparme por la pelea con Logan Paul, subí a pelear, pero quiero disculparme con todos".

Combate de boxeo entre Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul Reuters

"No hice mucho (de preparación), corrí un poco, boxeé un par de veces, entrené 10 días a lo mejor, no más", ha asegurado un Floyd Mayweather que pese a la falta de preparación y de no dar el máximo, no quiere que las críticas se ceban con Logan Paul: "Debemos darle crédito a Logan Paul, porque él viene de hacer lucha, lo suyo es la lucha, pero logró contrarrestarme, claro, es un chico que mide más de 1.90 y pesa más de 200 libras. Creo que le funcionó su historial".

Las estadísticas ya dejaban claro las diferencias. Según las estadísticas de CompuBox, Floyd Mayweather conectó 43 golpes de los 107 que lanzó. Esto es un 40,2 por ciento de acierto. Muy por encima de los golpes conectados por Logan Paul: 28 de 217. Es decir, un 12,9 por ciento.

El objetivo de 'Money' es dejar atrás las sospechas. Frente a él estará un Don Moore que es un viejo conocido suyo y que también actuó de sparring para él en su día. Su récord es de 18 victorias de 19 combates. El otro no acabó con derrota, sino con empate. De los 18 triunfos, 12 fueron por KO.

Del ring a la NFL

Además de Floyd Mayweather, otro de los grandes nombres propios del The Global Titans Fight Series será Anderson Silva. El excampeón de la UFC se enfrentará a Bruno Machado. Aunque el gran atractivo será el de volver a ver a 'Money' con los guantes puestos.

Aunque el de Míchigan no solo 'vive' del boxeo. Últimamente también ha coqueteado con la NFL. No es que a sus 45 años vaya a entrar de lleno en el mundo del fútbol americano, pero sí que está dispuesto a poner dinero sobre la mesa por alguien a quien conoce muy bien: Antonio Brown.

Antonio Brown, en un partido de los Tampa Bay Buccaneers Reuters

El que fuera jugador de los Tampa Bay Buccaneers quiere seguir jugando en la NFL después de su salida dramática del equipo que continuará liderando Tom Brady. De ahí a que Floyd Mayweather se haya convertido en el protector de Antonio Brown. ¿Cómo? Llegando a ofrecer 20 millones a la franquicia que le dé una oportunidad.

"Debemos darles 20 millones de dólares. Así que si algún equipo quiere igualar eso, comuníquese con nosotros", ha llegado a afirmar Mayweather. Además del dinero, otro proyecto une a Brown como 'Money'. Este no sería otro, según diversas informaciones que destacan al otro lado del Atlántico, que un documental.

