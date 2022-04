Lo último de Pogba: se encaró con la afición del Manchester United

Que en el Manchester United están atravesando por una temporada complicada no es ningún secreto. Pocos podían esperar que con los jugadores que había y los futbolistas que llegaron el pasado verano a Old Trafford, los resultados iban a ser tan decepcionantes.

Fuera de competición europea y quintos en la Premier League después de haber disputado 32 partidos del campeonato doméstico inglés hasta la fecha. El último encuentro lo disputaron los diablos rojos, precisamente, este mismo sábado. Y acabó con victoria para el United.

Hat-trick de Cristiano Ronaldo para superar por 3-2 al Norwich. Eso sí, no todo fueron alegrías en Old Trafford. Tal y como captaron las cámaras, en el momento en el que Pogba tuvo que abandonar el terreno de juego al ser cambiado, los abucheos contra él se escucharon por todos los rincones.

Cristiano Ronaldo consuela a Paul Pogba Reuters

La cosa podría no haber ido a más. Pero Pogba, esta vez, respondió a la grada. Y lo hizo encarándose con los que a día de hoy continúan siendo 'sus aficionados'. En el minuto 73 del partido ante el Norwich, fue sustituido por Juan Mata. Entonces comenzaron los abucheos y él respondió. Se tapó los oídos y también pronunció algunas palabras antes de alejarse de los seguidores de su Manchester United.

El que no entró al trapo fue Rangnick en rueda de prensa. El entrenador de los diablos rojos aseguró no haberse enterado de nada: "No lo escuché, para ser honesto. Creo que los fans aquí son increíbles, realmente lo creo. El apoyo en el estadio hoy fue nuevamente excelente, no podría haber sido mejor".

"Puedo entender que los fans estén frustrados y decepcionados, nosotros también. Las cosas se han mantenido, hasta donde yo sé, en paz todo el tiempo. No creo que tenga sentido enfrentarse a ninguna persona o jugador individual porque es una responsabilidad colectiva. Incluso si miras al pasado, para mí no tiene sentido y es por eso por lo que siempre defenderé y protegeré a mis jugadores", agregó el técnico.

Último baile

Paul Pogba vive sus últimos momentos en el Teatro de los Sueños. Todavía no se conoce su próximo destino, aunque Juventus de Turín y Paris Saint-Germain son los que están más interesados en el centrocampista francés en la actualidad. El propio futbolista habló recientemente sobre su frustración: "Tengo que ser sincero, no estoy satisfecho con las últimas cinco temporadas, pero realmente no lo estoy. Este año ya está muerto, no volveremos a ganar nada. Quiero ganar trofeos, ya sea con el Manchester o con otro equipo".

