La afición del Barça se rebela: la grada de animación dejará vacío el Camp Nou ante el Cádiz

Los problemas han regresado a un FC Barcelona que parecía atravesar un momento idílico con Xavi Hernández en el banquillo. El conjunto catalán cayó eliminado en cuartos de la Europa League ante el Eintracht. Y más allá del mal partido realizado, el hecho de que el Camp Nou se llenara con 30.000 espectadores germanos ha enfadado a la masa social. La primera medida tomada será ante el Cádiz y supondrá dejar uno de los fondos completamente vacío.

La grada de animación del conjunto catalán ha emitido un comunicado donde califica como "la mayor infamia" sucedida en la historia del Camp Nou y que "siempre quedará marcado" en la mente de los hinchas azulgranas. "Como aficionados y socios del FC Barcelona hemos vivido muchas victorias y muchas derrotas en el terreno de juego, pero como afición hemos vivido una humillación social que nunca podremos olvidar", remarcan en su comunicado.

Por ello, la decisión tomada por la organización es la de no asistir al duelo de este lunes ante el Cádiz. "Los hechos sucedidos el jueves hacen que estemos obligados a tomar acciones, como hicimos durante el partido y en otras ocasiones", han recordado. En el duelo ante el Eintracht, en el inicio de la segunda mitad, este grupo salió minutos más tarde al campo en forma de protesta.

"No asistiremos al próximo partido FC Barcelona – Cádiz. Lo hacemos convencidos de que como socios y aficionados del FC Barcelona no podemos permitir nunca más una situación remotamente similar y pedimos a las partes implicadas que recuerden

que no todo en la vida son unos pocos millones, especialmente si hablamos de un Club que tiene como lema "más que un Club"".

Medidas tardías

El Barça ya investiga lo sucedido en la venta de entradas. Según datos oficiales, se ingresaron cerca de 3 millones de euros gracias a la asistencia al Camp Nou. Sin embargo, la gran mayoría de esos fondos partieron de los aficionados alemanes que llenaron el estadio. A pesar de que Joan Laporta y su directiva han intentado defenderse y establecer medidas como las entradas nominales, la afición no parece perdonar un error que fue determinante en la eliminatoria europea.

"La perversión del sistema del asiento Iliure -aquellos abonados que ceden gratis su entrada al club cuando no pueden asistir- promovida por el Club ha sido una tónica durante las últimas temporadas, facilitando el acceso a turistas y aficiones contrarias a través de una política de precios inasumible por el público culé de Cataluña, pero los hechos de esta temporada exceden cualquier límite y ponen en peligro, innecesariamente, a la masa social del Barça", se denuncia en el comunicado de la grada de animación.

Además, también se incide en el riesgo que supuso mezclar a los aficionados. El hecho de que miles de hinchas germanos estuvieran en zonas con público culé supone infringir el reglamento de la UEFA, que pide reunir a toda la afición visitante en una misma zona del estadio para evitar conflictos. Ante el Eintracht hubo algún momento de tensión, pero al no ser una de las aficiones más radicales se consiguió terminar el partido sin mayores incidencias.

[Más información - El plan fracasado del Barça que investiga Laporta: así se llenó el Camp Nou de alemanes del Eintracht]

Sigue los temas que te interesan