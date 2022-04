La promesa cumplida entre Jakic y Modric con el Barça como protagonista

El Eintracht Frankfurt dio el campanazo eliminando al Fútbol Club Barcelona en los cuartos de final de la Europa League. Después del 1-1 de la ida en Alemania, el equipo germano logró el billete para las semifinales al vencer por 2-3 a los de Xavi Hernández. En un partido en el que en el Camp Nou hubo miles de aficionados alemanes en las gradas.

El Barça maquilló el resultado en el descuento, pero la victoria y el pase a semifinales fueron para el Eintracht. Esto dio como resultado, además, que se cumpliese una promesa que Kristijan Jakic hizo a Luka Modric. En una entrevista para Sportske Novosti, el jugador del equipo de Frankfurt desveló que había hablado con el centrocampista del Real Madrid antes del partido de vuelta.

"En un momento me dijo '¡tienes que ganar al Barcelona!', reveló Jakic sobre su conversación con Modric. La respuesta de Kristijan fue la siguiente: "¡Capitán, le prometo que ganaremos!'. Cumplí mi promesa. Cuando prometes algo, tienes que cumplirlo, ¿no? Por eso Luka me envió el mensaje 'promesa cumplida'".

Esto quedó latente también en Instagram. En el post de Jakic tras eliminar al Barça, Modric escribió este mensaje: "¡Bravo, promesa cumplida!". "Cumplí mi promesa. Cuando prometes algo, tienes que cumplirlo, ¿no? Por eso Luka me envió el mensaje 'promesa cumplida'", comentó el jugador del Eintracht Frankfurt al medio croata.

El post de Jakic dice esto: "Esto es el Eintracht de Frankufrt. ¡¡¡¡SEMIFINALES!!!! ¡Un agradecimiento especial a los aficionados que viajaron, apoyaron y creyeron en nosotros!". Después del comentario de Modric, Jakic le respondió también: "En el momento en el que terminó el partido, inmediatamente pensé en ti. Muchas gracias, capitán".

Indignación en Can Barça

En el Barcelona lo que no ha gustado es tanta presencia de aficionados alemanes en el Camp Nou. Así lo explicó Joan Laporta: "Estamos preocupados por el hecho de que ha sido una vergüenza. Es una vergüenza que no se puede volver a repetir. Tenemos gran parte de la información de lo que ha pasado. Necesitamos tiempo para procesarlo y tomaremos medidas. Es indignante y vergonzoso lo que ha pasado".

"Lo que no podemos evitar son determinadas situaciones. Pero a partir de ahora tendremos que ser mucho más estrictos. No permitir según qué situaciones se han permitido porque siempre se han hecho. Permíteme que ahora no precise porque acabamos de obtener la información y la estamos gestionando", continuó el presidente culé.

"Se han producido situaciones no deseables y que no deberían haberse producido nunca. Cuando hayamos procesado toda la información tomaremos medidas y explicaremos el porqué. Como barcelonista me siento avergonzado de lo que he visto. Había muchos aficionados del equipo rival y menos aficionados vuestros. Lamento mucho lo que ha pasado, siento vergüenza", sentenció Laporta.

