El hermano de Hazard avisa al Real Madrid: "Si no tiene opciones de jugar, no creo que se quede"

Eden Hazard sigue pensando que su futuro está en el Real Madrid. El delantero belga quiere triunfar con la camiseta blanca y demostrar que su fichaje no ha supuesto un fracaso. El goleador, ahora recuperándose de su última intervención médica, solo abandonará el club merengue si le transmiten que no cuentan con él y que no tendrá minutos. Si no, el atacante se quedará para luchar por triunfar.

El hermano de Eden, Kylian Hazard, ha sido el encargado de detallar los planes de futuro del exatacante del Chelsea. Kylian ha remarcado que su hermano quiere seguir en el Real Madrid y que ahora no piensa en abandonar el equipo. Según recalca, Hazard sueña con dar un golpe sobre la mesa y demostrar que es la estrella que fichó la entidad.

"No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte. Lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado, y para mí, no se quiere ir. No creo que se vaya", ha indicado Kylian Hazard en una entrevista para el medio belga RTL.

Por el contrario, si el Real Madrid no le da una oportunidad, Eden Hazard pedirá salir en el mercado de traspasos. "Si el presidente quiere que se vaya, si sabe que no tiene más opciones de jugar, entonces no creo que se quede. Pero puedo asegurar una cosa: hará todo lo posible para demostrar que es él", ha indicado el hermano de Eden Hazard.

El todavía jugador del Real Madrid sigue recuperándose de su última intervención. Su aparición esta temporada parece complicada, por lo que todos los esfuerzos están puestos en recuperarse cuanto antes y poder ganarse la atención del público. Bien para quedarse en el Real Madrid o para buscar equipo en el mercado, Hazard necesita asegurarse su futuro con la intención de llegar en forma al Mundial de Qatar.

Kylian, respecto a esa lesión de su hermano, ha desvelado que siempre estuvo en sus planes retirarse la placa. "Hace dos años que quería quitarse la placa, pero nunca se presentó la oportunidad. ¿Quitarla cambiará todo? Ya veremos en el futuro", ha sentenciado en la entrevista para la prensa belga.

La opción Haaland

El Real Madrid, a diferencia de lo que quiere Hazard, sí busca un sitio al belga en el mercado. Además, su relevancia en el resto de fichajes del club merengue puede ser determinante. Si Kylian Mbappé es el objetivo número uno para reforzar la delantera, en la entidad de la capital no se descarta ir por Haaland si hay opciones económicas.

El conjunto de Chamartín quiere reunir a los dos delanteros más importantes de los próximos años. Para ello, especialmente en lo que respecta al noruego, necesita cerrar salidas. La marcha de Eden Hazard ayudaría al club a dejar espacio salarial y poder presentar una oferta más portentosa al actual atacante del Borussia Dortmund. El principal problema para deshacerse del belga es su alta ficha salarial.

[Más información - El futuro de Hazard se abre: entre Real Madrid y Premier League]

Sigue los temas que te interesan