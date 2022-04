Tuchel cambia su discurso tras la eliminación contra el Real Madrid en la Champions League

El Real Madrid se convirtió en flamante semifinalista de la Champions League después de eliminar al Chelsea. Los blancos llegaron al duelo de vuelta con la eliminatoria muy de cara tras el 1-3 en Stamford Bridge. Sin embargo, en el Santiago Bernabéu se vivió otra gran noche de tensión y emoción. Los blues se pusieron 0-3. Rodrygo, tras una obra de arte convertida en asistencia de Modric, forzó la prórroga. Y ahí Benzema decidió todo.

Una vez finalizado el partido de vuelta de los cuartos de final, Thomas Tuchel se mostró muy enfadado con el arbitraje: "No he visto el gol, pero estoy muy decepcionado porque el árbitro no fue a verlo por sí mismo. Debería ser el jefe y no tomar decisiones en función de alguien sentado en una silla que está solo en una sala". "Cuando juegas contra el Real Madrid, quizá no esperas que todo el mundo tenga el coraje para tomar decisiones en su contra", continuó el técnico alemán.

"Estoy decepcionado con el árbitro porque pasó un buen rato con Carlo. Cuando he ido a verle y decirle 'gracias' tras el partido, él estaba sonriendo y riendo, sonriendo y riendo… con el entrenador rival. Creo que después del pitido final es un mal momento para hacer eso, después de que un equipo haya dado todo de su corazón en 126 minutos. Cuando tú vas y ves eso… es un mal momento para hacerlo. Se lo dije", afirmó después.

Sin embargo, Tuchel no ha continuado con ese guion. El entrenador del Chelsea ahora ha hablado de otra manera el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu: "En cuanto a la confianza, creo que fue un gran impulso, pero aún así, es una decepción quedar fuera de la Champions League en cuartos de final".

"No es como un gran drama de esta manera, pero por supuesto, sigue siendo una decepción porque sentimos que podíamos ser uno de los cuatro equipos en la semifinal. En ambos partidos cometimos demasiados errores individuales y demasiados fueron castigados por la calidad individual", ha afirmado en la rueda de prensa previa al duelo ante el Crystal Palace de semifinales de la FA Cup.

Conor Gallagher

En cuanto a la decisión del Chelsea de no dejar a Conor Gallagher, cedido en el Crystal Palace, Thomas Tuchel lo ha explicado así: "Tuve la oportunidad de hablar con Conor, y también pude ver su frustración. Nos conocimos hace unas semanas, después de la ruptura internacional por casualidad, nos encontramos en un restaurante y charlamos. Salió el tema y me disculpé porque sé lo competitivo que es y me gusta mucho".

"Conozco muy bien su carácter, y fue un placer tenerlo aquí en la pretemporada. Así son las cosas. Jugamos para ganar el juego, y las reglas eran claras cuando hicimos la cesión. Puedo entender totalmente Patrick Vieira y la decepción de Conor, pero estas son las reglas cuando hicimos el préstamo, y no queremos sufrir por nuestras reglas", ha sentenciado el entrenador de los londinenses.

[Más información: Las novedades en el último entrenamiento del Real Madrid de cara a Sevilla]

Sigue los temas que te interesan