Guardiola se rinde a Benzema antes de la semifinal de la Champions: "Le avala su trayectoria"

Pep Guardiola ya habla del Real Madrid. El ex del Fútbol Club Barcelona se enfrentará a su eterno rival en las semifinales de la Champions League con el Manchester City. El técnico catalán fue preguntado, en la rueda de prensa previa al partido de semifinales de la FA Cup contra el Liverpool, por Karim Benzema. Además, también se refirió al incidente en el túnel de vestuarios del Wanda Metropolitano.

¿Punto de inflexión el partido ante el Atleti?

"No, no, conozco perfectamente a mis jugadores después de seis temporadas. No aprendí nada. No voy a hablar del incidente del túnel".

Grealish y su apodo

"No sé si se llama Peaky Jack (peinado similar al de los actores de Peaky Blinders). No estoy en el vestuario. Es increíblemente amado desde que se unió al equipo, es un muchacho encantador y se ha adaptado perfectamente y muy rápido".

Estado de De Bruyne y Walker

"No han entrenado con nosotros. Si Walker no hubiera sentido eso no se hubiera ido del campo, habrá que ver. Es un pequeño esguince, pero está mejorando. Y lo de De Bruyne son puntos en la pantorrilla, no es nada muscular. Veremos mañana, pero aparentemente ha pasado poco desde el miércoles. Ruben Dias entrenó hoy y veremos qué hacemos".

Jürgen Klopp

"Lo sobredimensionáis. Klopp y yo no jugamos, así que no podemos sorprender a nadie. La sorpresa no son los entrenadores, son los jugadores. Las acciones pertenecen a los jugadores. Las semifinales de la Copa FA siempre son difíciles contra este equipo. Incluso con los mejores jugadores en forma y descansados. Aprendí como entrenador cuando llegas a los últimos compases en todas las competiciones y te adaptas al horario. Si quieres quejarte, te equivocas. Es lo que es".

Entrenar en las instalaciones del Milwall

"Estamos muy agradecidos al Milwall. Nos han dado todo lo que necesitábamos".

Pérdidas de tiempo

"¿Solución? No lo sé. Si fuera como en el baloncesto los partidos durarían cuatro horas".

Karim Benzema y el Real Madrid

"Le avala su trayectoria. Son más de diez años jugando en el Real Madrid".

Preparación del Manchester City

"Quieren que los jugadores sean mejores, pero es una batalla perdida. El objetivo es que estén en mejores condiciones, pero no es posible. Por eso admiro a estos jugadores, por haber jugado bien sin excusas. No quiero poner excusas.".

Rivalidad con el Liverpool

"Es como en Barcelona. Jugamos cuatro veces contra el Madrid de Mourinho, pero en este caso, es la segunda vez que jugamos contra el Liverpool (en seis días). Cuando juegas contra el Liverpool siempre aprendes. Es como el baloncesto".

