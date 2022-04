Tanganas, sanciones y la pizarra de Simeone: cómo el Atleti se convirtió en el 'malo' de la Champions

"Locos, malos y peligrosos". Así se referían en Inglaterra a los futbolistas del Atlético de Madrid este jueves tras el partido de vuelta contra el Manchester City en el Wanda Metropolitano. El cruce ha sido caliente y todo explosionó con una tangana en los minutos finales que luego se reprodujo en el túnel de vestuarios. La imagen dada fue bochornosa, pero en las islas británicas tienen claro quién es el 'malo'.

El Atlético se va de la Champions de este año rodeado de polémica. La del City no ha sido la única tangana de esta edición, tiene pendiente una sanción por los gestos fascistas de algunos de sus aficionados en Mánchester y se ha criticado hasta la saciedad los planteamientos de Diego Pablo Simeone. Fuera de España ha habido pocos reconocimientos para el conjunto rojiblanco.

La fase de grupos empezó caliente. Al Atleti le tocó el grupo de la muerte. Liverpool, Oporto y Milan eran sus rivales, por lo que pasar a octavos iba a ser caro por mucho que los de Simeone fueran los favoritos, junto a los reds, a obtener uno de los dos billetes para la clasificación. No ganó ningún partido en casa y no pasó como segundo hasta la última jornada, en la que se jugó cara a cara con el Oporto.

Aquel partido en Do Dragao acabó mal. Pasada la hora de partido, y con 0-1 en el marcador, se produjo una fea escena en la que Carrasco y Wendell se encararon y se acabó formando una tangana parecida a la del Wanda de este miércoles. El partido se calentó cuando todavía estaba abierto, aunque al final terminó 1-3 para el Atleti con tres goles en el descuento. Pepe acusó ("El Atlético llevó el partido por el camino bronco") y en Portugal estallaron como ahora en Inglaterra.

La polémica entre Simeone y Klopp

Esa fase de grupos también dejó otra polémica marcada por los entrenadores, como ahora entre Simeone y Guardiola. En vez de Pep fue Jürgen Klopp, técnico del Liverpool. El alemán no comparte la idea de juego del Cholo y tampoco costumbres de él como la de no saludar a los entrenadores rivales al término de los partidos. Eso enfadó a Klopp, que alzó el dedo acusador. La respuesta de Simeone fue no le gusta "la falsedad".

El estilo del Atleti de Simeone ha sido cuestionado jornada sí y jornada también esta Champions. Los octavos contra el Manchester United sirvieron de preludio para lo que vino después ante el City. Tras la ida hubo algún runrún, pero no fue hasta que los red devils se vieron eliminados cuando se armó todo por las críticas de Ralf Rangnick: "En el segundo tiempo no sé si se jugaron dos minutos sin ningún jugador del Atlético en el suelo. Llevan jugando así 10 años. Es la manera que juegan".

En los cuartos, entre peleas, sanciones y 'dardos', el Atleti acabó quejándose del City de lo que le reclamaron a él los del United. Las pérdidas de tiempo no gustan a nadie... cuando se sufren. Es la única conclusión posible.

Entre Simeone y Pep se pasó de los elogios a las indirectas que tenían mucho que decir. En la comuna rojiblanca no sentó bien que Guardiola dijera aquello de "en la Prehistoria, hoy y en 100.000 años es muy difícil atacar una formación 5-5...". El Cholo se la devolvió a Guardiola pese a la eliminación: "Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico y son muy inteligentes logran alabarte con un desprecio: no somos tontos".

Ahora bien, lo ocurrido en el Wanda no deja en buen lugar a nadie. Felipe y Savic estallaron eligiendo el momento y las formas incorrectas, dando pie así a todos los comentarios que han llegado desbordados desde Inglaterra. La tangana fue la guinda al pastel del caos y la UEFA, que pidió a la Policía que interviniera, tomó nota y podría sancionar al Atleti por lo ocurrido.

El que peor parado sale es el Atleti. Es cierto que el City jugó sus cartas, como también lo es que tras el partido el primer empujón lo da Kyle Walker, pero los anfitriones eran los rojiblancos y ahora se ven en la tesitura de recibir otro castigo por parte de la UEFA. Se siente perseguidos.

Ante la duda por lo de este miércoles, el castigo que seguro llegará es por lo de los gestos nazis de algunos atléticos en el Etihad Stadium. Cierre parcial del Wanda Metropolitano con 5.000 asientos vacíos, lo cual tras la eliminación significa que se cumplirá la próxima edición de la competición. Habrá segunda parte.

