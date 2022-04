Así fue la pelea entre el Atlético de Madrid y el Manchester City en el túnel de vestuarios

La tensión del Atlético de Madrid - Manchester City se trasladó del terreno de juego al túnel de vestuarios. Una vez el árbitro pitó el final del partido, algunos jugadores rojiblancos, así como el 'Cholo' Simeone, se quedaron en el verde para aplaudir a la afición. Otros fueron introduciéndose en el interior y ahí se lio la gorda.

La Policía Nacional tuvo que intervenir ante la mirada sorprendida de un Koke Resurrección que en esos momentos atendía a Movistar Plus para dar sus impresiones sobre el encuentro. Precisamente, en ese momento era preguntado el capitán por la tangana que se vivió en los últimos compases del partido.

"No sé lo que ha pasado. Me pilla en el banquillo y no lo he visto. Son cosas que pasan en los partidos. Vamos a muchas revoluciones. El partido te lleva a esa locura, cuando ves que presionas, tienes ocasiones y ellos se tiran al suelo y perdiendo tiempo. Se nos critica por ello y a ver hoy qué opina la gente por esto", dijo Koke.

Lo más llamativo sucedía mientras tanto en el túnel de vestuarios. Savic y Vrsaljko, desatados, tuvieron que ser separados por los que se encontraban allí. Miembros del staff y trabajadores del club. Mientras que por la parte de los ingleses también actuaban para que la situación no fuese a peor -más si cabe en un momento así-.

Ni una palabra

Algunos protagonistas del partido han hablado públicamente después del mismo. Pero no lo han hecho sobre lo que sucedió en el túnel de vestuarios. Jan Oblak despejó balones: "Yo no he visto nada porque estaba fuera agradeciendo a la gente. El ánimo de la grada es increíble. La verdad es que es una pena que se haya acabado la Champions este año. Nos han ayudado muchísimo y qué pena que no hemos marcado un gol para ir a la prórroga y dar 30 minutos más de futbol a los seguidores".

[Más información - Koke retrata al City de Guardiola: "Nos critican y hoy han sido ellos los que han perdido tiempo"]

Sigue los temas que te interesan