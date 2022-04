Mensaje de Simeone a Guardiola: "Una vez más se demuestra que lo importante es ganar"

El Manchester City será el rival del Real Madrid en las semifinales de la Champions League 2021/2022. Los de Pep Guardiola lograron pasar de fase después de eliminar al Atlético de Madrid. El equipo inglés ganó en el Etihad Stadium por la mínima y sufrieron en el Wanda Metropolitano.

El Atlético tuvo ocasiones suficientes para dar la vuelta a la eliminatoria, pero no marcó ni un solo gol. El marcador no se movió en los más de 100 minutos de juego. Con el 0-0 imperturbable, el City logró meterse en el bolsillo el billete de las semifinales de la máxima competición del fútbol europeo.

Después del partido, el 'Cholo' Simeone analizó lo sucedido en el campo. El entrenador argentino mostró su orgullo, tanto por su equipo como por su afición. Y, además, mando un mensaje directo a Guardiola. Perdió tiempo el equipo de Pep, tal y como destacó también Koke Resurrección, y el técnico colchonero dejó claro que pese a que muchas veces se repita un discurso al final lo que se "demuestra" es que "lo importante es ganar".

Orgulloso pese a caer eliminados

"Sirve para el orgullo nuestro, para el orgullo de nuestra gente que ve a un equipo que compite. Nos deja la tranquilidad de haberlo dado todo para pasar la eliminatoria".

Emocionado por la afición

"Lo de la gente fue enorme durante todo el encuentro. El equipo respondió a lo que la gente buscaba y esa comunión es difícil de ver en los estadios, que la gente después de quedar eliminado te respete".

Roja directa a Felipe

"Estaba tan lejos que no sabemos qué pasó. El árbitro me dijo que pisó al futbolista de ellos. Había mucha gente y no vi nada".

Aplaudir al banquillo de Guardiola por perder tiempo

"¿Yo? No, por favor. Aplaudía a la gente porque estaba valorando el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Cómo no voy a aplaudir así a la gente".

Pérdidas de tiempo

"¿Cuáles? Nada que opinar, siempre hay un árbitro para manejar las reglas. Felicitar al rival, que hizo un grandísimo partido y jugó el fútbol al que nos tiene acostumbrados siempre".

Gana el estilo de Guardiola

"Lo que tengo claro es que estamos orgullosos de lo que somos, de cómo competimos. Quedamos fuera y duele, pero me encanta ver a los que ganan que festejan cuando las cosas salen bien y no tan bien, porque eso demuestra que lo que importa siempre es ganar".

[Más información - Manchester City - Real Madrid y Liverpool - Villarreal: las fechas de las semifinales de Champions]

Sigue los temas que te interesan