Koke retrata al City de Guardiola: "Nos critican y hoy han sido ellos los que han perdido tiempo"

El Atlético de Madrid se despidió de la Champions League con honor. Pero también enfadado con el Manchester City. El partido prácticamente acabó con una fea tangana tras una acción entre Felipe y Phil Foden. Después del pitido final, tras más de diez minutos de descuento, Koke Resurrección atendió al micrófono de Movistar Plus.

El capitán rojiblanco mandó un dardo al todopoderoso Manchester City, a Pep Guardiola y a todos aquellos que critican el estilo de su Atleti. También alabó el trabajo de sus compañeros y se mostró orgulloso por lo visto en el terreno de juego del Wanda Metropolitano.

"Orgulloso de mis compañeros por el esfuerzo. En esta Champions hemos jugado contra los mejores y no hay nada que reprochar. Estoy orgulloso de todos. Lo hemos dejado todo, esto es el Atleti", comenzó diciendo el futbolista colchonero desde el verde del Metropolitano.

Al Atlético de Madrid le falló lo más importante: la puntería. Sin goles no hay victoria ni pase a la siguiente ronda. Y eso fue lo que condenó al conjunto colchonero. "Son dos partidos y hemos tenido nuestras ocasiones. Lo hemos dado y lo hemos intentado, pero no ha salido. Dar la enhorabuena al rival. Hemos merecido más", continúo explicando el futbolista español.

Tangana

De la tangana también habló Koke: "No sé lo que ha pasado. Me pilla en el banquillo y no lo he visto. Son cosas que pasan en los partidos. Vamos a muchas revoluciones. El partido te lleva a esa locura, cuando ves que presionas, tienes ocasiones y ellos se tiran al suelo y perdiendo tiempo. Se nos critica por ello y a ver hoy qué opina la gente por esto".

Críticas

Lo que sí quiso reivindicar es que no solo el Atlético juega a defender o pierde tiempo. Dardo directo al City de Guardiola: "Se ha visto que muchas veces somos los criticados (por las perdidas de tiempo) y hoy orgulloso de lo que ha hecho el equipo. Ya estáis vosotros para opinar de lo que ha pasado. Estamos dolidos, pero orgullosos de esta Champions. Ahora centrarnos en Liga, que tenemos un objetivo muy importante".

