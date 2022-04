Simeone y Guardiola, los entrenadores mejor pagados que dividen el fútbol en dos estilos

Diego Pablo Simeone vs. Pep Guardiola. Segundo asalto. Atlético de Madrid y Manchester City se enfrentan este miércoles en el Wanda Metropolitano con motivo de la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El 1-0 de los sky blues les da ventaja, aunque el resultado fue algo que quedó en segundo plano por el planteamiento que llevó a cabo el Cholo en el Etihad Stadium.

El fútbol europeo se ha dividido en el debate sobre lo poco atractivo, pero a su vez funcional, que fue el partido que planteó el Atleti en Mánchester. Son más las voces que han criticado a Simeone, que ha visto como los ataques no han llegado solo de periodistas y aficionados. Entrenadores y mitos del balón han golpeado con sus palabras al técnico argentino en los últimos días.

Contundente fue Marco van Basten: "No es bonito verlo jugar. Tendría más sentido que alguien cambiara de canal y fuera a ver Netflix antes que ver al Atlético. Me sorprende que haya un equipo con 10 jugadores detrás de la línea de la pelota durante 90 minutos, que sólo trate de no recibir un gol de parte de su oponente".

Arrigo Sachi también criticó su filosofía: "Tienen un 'catenaccio' de los años 60, una idea vieja: ¿qué fútbol es esto? No te da alegría ni cuando ganas. Triunfas sin merecerlo, solo con astucia. No me gusta y me extraña que los españoles, gente acostumbrada a la belleza del fútbol, lo acepten".

Alguno ya se lanzó contra Simeone cuando su Atleti eliminó al Manchester United en la ronda de octavos. Fue el caso de Robbie Fowler, leyenda del Liverpool: "No digo que esté en contra del fútbol, pero sí algunas de las payasadas que hace su equipo, algunas de las cosas horribles que hacen y las tácticas que persiguen".

Simeone, en rueda de prensa EFE

Simeone no pudo ocultar en la rueda de prensa de este martes sentirse dolido por los comentarios: "Entreno desde el año 2005, 2006, hasta hoy y jamás fui despreciativo con un colega mío. Jamás. Porque siempre me pongo en el lugar de los entrenadores con los cuales compito. Entiendo que hay distintas maneras de expresar lo que uno siente, lo que ve y vive cada partido, pero cuando uno es despreciativo con un colega no lo comparto".

Lo curioso es que su mejor aliado esté en el otro lado, en el banquillo del Manchester City, por mucho que se malinterpretara (incluso por el capitán atlético, Koke) aquel comentario de "en la prehistoria, hoy y en 100.000 años atacar un 5-5 es muy difícil". Guardiola, este martes, defendió al Cholo: "Si hubieran ganado, nadie criticaría al Atlético", dijo.

Los mejores sueldos

Simeone y Guardiola tienen dos estilos totalmente opuestos sobre el campo, pero más allá de la pizarra guardan puntos en común. El más representativo es que son los dos entrenadores mejor pagados del planeta fútbol. El Cholo y Pep nada tienen que envidiar a los sueldos de las grandes estrellas del balón: Simeone cobra 3,33 millones de euros brutos mensuales y Guardiola está en 1,89 millones de euros brutos al mes.

Son los dos entrenadores más mediáticos del mundo y suelen estar en el foco de las críticas. Da igual tener un planteamiento defensivo, como el del Cholo, o uno de posesión del balón, como Pep. Siempre se les criticará. La realidad es que los dos están al frente del banquillo de dos de los ocho mejores equipos de Europa, como acreditan los cuartos de final de la Champions League. Solo uno podrá seguir soñando con la 'Orejona'.

