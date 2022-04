Simeone, Guardiola y las relaciones entre los grandes entrenadores: "Solo Pep respeta al Cholo"

Duelo de colosos en los banquillos. Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone son dos de los rostros protagonistas del Manchester City - Atlético de Madrid de la Champions League. Ambos llevan una década en lo más alto de los ranking de entrenadores y entre ellos reina un absoluto respeto.

Da fe de la buena relación de ambos José Luis Pasqués, quien durante años fuera el jefe de prensa de Simeone y que ha hablado en Radio MARCA en la previa del choque de este martes. Pasqués explicó el fenómeno que ocurre con casi todos los grandes entrenadores de Europa en relación al Cholo, a excepción de Guardiola.

Con Pep todo son elogios, de un lado y del otro, pero a lo largo de los años son varios los técnicos con los que Simeone ha tenido sus más y sus menos en las ruedas de prensa. Declaraciones de entrenadores de grandes equipos de Europa que cuestionan el estilo del Cholo y su Atleti y que han protagonizado polémicas.

"Cuando te juntas con rivales muy fuertes, como le ha sucedido al Atlético de Madrid en la última década (Liverpool, Real Madrid, Bayern Múnich...) coincides con grandes entrenadores. Pues, de todos esos grandes entrenadores, con el único que se ha mantenido un gran respeto antes, durante y después es con Pep Guardiola", dijo Pasqués en La Tribu de Radio MARCA.

'Cholo' Simeone, en rueda de prensa de la Champions League con el Atlético de Madrid Reuters

Y Pasqués recordó alguno de los ataques que ha encajado el técnico argentino con los años: "Hablo de respeto de verdad, no solo de cara a la galería. Con el resto de entrenadores, ese respeto cuando el Cholo les gana, se esfuma. Todos lo admiraban. Mourinho le dijo tras la final de Copa del Rey en 2013 en el Bernabéu que tenía "culo bárvaro" ("suerte", en italiano), cómo si él no lo hubiera tenido en su día con el Inter". Y añadió: "Lo de Klopp está a la vista. Todos somos amigos hasta que les ganan".

Elogios de Guardiola

El estilo de Simeone fue elogiado por Guardiola en la previa del partido: "¿Fútbol brillante contra fútbol defensivo? No voy a hablar ni un segundo de estos debates estúpidos. Todos buscamos una forma de ganar. Si él lo consigue, la suya será la correcta, y si lo logro yo, habré acertado. No sé qué es eso de jugar feo. No juzgo a los oponentes. Hay una concepción incorrecta de cómo juega el Atlético. Son más ofensivos de lo que la gente piensa", dijo el técnico catalán en rueda de prensa.

[Más información: Simeone: "El Manchester City tiene jugadores extraordinarios, quizá mejores que los nuestros"]

Sigue los temas que te interesan