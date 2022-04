Pep Guardiola: "¿Joao Félix? El Atlético pagó el dinero que se supone que paga el Manchester City"

La previa del Manchester City - Atlético de Madrid ha cogido temperatura después de que Pep Guardiola ha cogido el micrófono. Tanto en rueda de prensa como con unas declaraciones a Movistar+, el técnico catalán ha puesto una guindilla extra a este excelente menú de los cuartos de la Champions League. El entrenador ha halagado a Joao Félix mientras le pegaba una pulla al conjunto colchonero por el dinero que pagó para hacerse con el genio portugués.

"Joao Félix es un jugador excepcional. El Atlético pagó el dinero que se supone siempre paga el Manchester City...", expuso el técnico catalán en esta entrevista en exclusiva para 'Noticias Vamos'. Cabe recordar que los rojiblancos abonaron al Benfica 127 millones de euros para hacerse con la próxima joya del mundo del fútbol en 2019. Casi tres años después, no ha terminado de asentarse. Aún así, es el gran peligro de los colchoneros.

Una tendencia agresiva que siguió en rueda de prensa. Lo hizo, por ejemplo, con el estilo de juego de Simeone. "No voy a decir nada de ese debate estúpido sobre los estilos. La forma correcta de jugar es ganar, en un estilo se puede ver muchas cosas, pero no voy a perder ni un segundo sobre esto. ¿Qué es jugar feo? Nosotros también le ganamos 0-1 al United en Old Trafford y Bernando Silva se iba a la esquina a guardar la pelota para que no nos hicieran contragolpes", sentenció.

Prosiguió opinando sobre la idea del técnico argentino. "Algunos tiene una opinión incorrecta, es más ofensiva, no le gusta correr riesgos. Son más ofensivos de lo que la gente cree. No les gusta correr riesgos construyendo el juego, pero el último tercio son ofensivos. Saben cómo tienen que jugar en cada momento, según el lugar exacto en el que está la pelota, o en los primeros minutos de los partidos y de los segundos tiempos son muy buenos porque saben cómo jugarlos", explicó.

"Jugaremos con 12"

A la hora de hablar de cómo pueden dominar ese otro fútbol que tan bien domina el Atlético, Guardiola ironizó: "Nosotros tenemos que hacer lo mismo, manejar los momentos. No voy a juzgar ni un segundo lo que hacen ellos, lo que hago es analizar lo que tenemos que hacer nosotros. Yo miro lo que ellos hacen y lo que tenemos que hacer nosotros para ganarlos (...) Vais a ver tácticas nuevas. Voy a buscar la inspiración esta noche para encontrar una buena táctica. Jugaremos con 12".

Además, siguió mosqueado con el asunto de la táctica. "Yo no inventé el fútbol, Lo que yo he hecho en el Barça ya lo habían hecho Cruyff y Rexach... Soy un entrenador que pretende adaptarse a los jugadores, quiero verme reflejado en lo que me gusta. Esto va de resultados, de ganar, cuando gano soy un visionario y cuando no, se dice: qué se cree que es este tío. Lo que yo hago es: vamos a por ellos de esta manera u otra por lo que veo y lo que intuyo. El juego pertenece a los jugadores".

