Busquets: "Si la economía nos deja hacer un fichaje bueno, lucharemos por ganarlo todo"

Sergio Busquets ha concedido una entrevista a RAC1 antes del regreso de La Liga este fin de semana. El Fútbol Club Barcelona está inmerso dentro de una dinámica positiva e incluso Joan Laporta no descarta acabar arrebatando el título de campeón al Real Madrid, actual líder de la clasificación.

Uno de sus mejores momentos

"Creo que estoy en uno de mis mejores momentos futbolísticos. Más que nada porque el equipo funciona, juegas bien, ganas y se nota. Hacía tiempo que no éramos un equipo tan sólido".

Disfrutando del fútbol

"Cuando haces las cosas bien, ganas y entras en una dinámica de fianza, todos disfrutamos".

¿Hay parecido con la 'era Guardiola'?

"En parte sí. Al final, tenemos una idea, estamos ganando partido, haciendo cosas bien y se reconoce nuestro estilo y filosofía. Pero eso es una época pasada que ha evolucionado mucho y no tiene nada que ver, pero a nivel de disfrutar e identificarse, creo que sí".

Sergio Busquets, cogiendo el balón con la mano Reuters

Diferencias con su trabajo

"Tiene similitudes y diferencias. El fútbol ha evolucionado y los rivales también".

'Efecto Xavi'

"Creo que han sido un cúmulo de cosas, del cual él es una parte importante. Ha dado un día, confianza. Ha trabajado mucho, sobre todos los primeros días. Que nadie se crea que ha sido fácil. Había muchos jugadores que no conocían esta idea. Ha sido mucho de trabajar, de entrenar, de ver vídeos, de intentar mejorar. Al final lo ha conseguido. También se han recuperado lesionados y han venido fichajes. Además, al final, cuando ganas todo es mucho más fácil".

¿Se perdió el ADN Barça?

"Creo que no se han hecho las cosas del todo bien. Que los entrenadores que han venido, han venido con su idea, diferente. Xavi es la continuidad de los entrenadores que ha tenido, que han sido Pep, Luis Enrique. Han venido entrenadores válidos, pero con una idea diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Se han ganado títulos con ellos también, Ligas y Copas. En Champions la cosa ha sido muy diferente".

Eliminados de la Champions

"He vivido cada una de esas noches negras. Cuando pasa eso, se ha de hacer una reflexión muy grande sobre cómo se están haciendo las cosas. Aparte de que es muy difícil y sólo puede ganar uno".

Sí ha sufrido en el campo

"Sí que sufría porque era una idea un poco diferente a lo que estábamos acostumbrados y creo que a diferente a donde yo puedo dar mi máximo nivel. Cuando un equipo no gana y no haces tantas cosas bien, eres inferior y no lo pasas bien. Sientes que es culpa tuya y del club".

Críticas

"Desde que llegué aquí, me ha tocado recibir críticas. Cuando no era profesional, también, por ser hijo de Carles Busquets. En el mundo del fútbol es muy diferente lo que se vive dentro de un vestuario de lo que se vive fuera".

Edad

"En el mundo del fútbol, con 30 años ya entras en el 3. Hay jugadores con más de 30 que están en clubes que les tratan muy bien y siguen ganando. Me preocupa más a nivel familiar, que estas críticas le lleguen a mi mujer o a mis padres. Sé que no le puedo gustar a todo el mundo".

Momento de colgar las botas

"Creo que no. Creo que puedo seguir ayudando. Todavía me queda otro año de contrato. Sé que tengo 33 años. Acabaré esta temporada. La que viene será la última de contrato. Habrá Mundial y ojalá pueda jugarlo. En los últimos meses veré cómo estoy. No pondré ningún tipo de dificultad. Ya veré cuando llegue el momento. Ahora mismo estoy bien y disfrutando".

Retirarse fuera de Europa

"Sí me lo imagino. Me costaría mucho jugar en Europa, en un rival que comparta objetivos con el Barça. Soy demasiado culé. En otro continente, sí".

Velocidad

"Ni soy, ni he sido ni seré un jugador rápido. Yo eso lo he sabido toda la vida. Si además de eso, no haces las cosas bien como equipo, sufro yo, sufre Usain Bolt y sufre Kanté. Pero estoy bien físicamente".

Nueva generación

"Siempre es bien que haya competencia. Si son de casa, mejor. Eso que te ahorras. Y si no, se ha de fichar fuera".

Sergio Busquets, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Kessié

"Al que le ha de encajar es al entrenador. Yo, contento de ser mejores. Todo lo que sea sumar perfiles necesarios, mucho mejor. Lo he visto jugar. Es un jugador fuerte, que aguanta bien la pelota y tiene buena arrancada".

Relevo

"Puede ser un poco más Nico que Frenkie. Quizás Frenkie tiene más experiencia, pero ninguno de los dos es igual a mí".

Xavi Hernández

"Ha cambiado muchas cosas, ha traído su staff. Creo que su etapa con Pep le marcó mucho".

Los veteranos

"Hemos intentado ayudar, no solo con la idea. Pero no solo con Xavi, sino antes. A los jóvenes, por vivir esa subida al primer equipo, y a los de fuera, para que se adapten. A nivel de estilo, es verdad que tenemos una ventaja".

Foco mediático sobre ellos

"Son cosas que son parte del fútbol. Estamos al foco porque somos los que más tiempo llevan, los que hemos estado en todas las eliminaciones de Champions... Se focalizaba en tres o cuatro jugadores. Quizás Geri (Piqué) quedaba un poco aparte, pero otros como yo o Jordi Alba o Sergi Roberto, que no hacemos demasiadas entrevistas, que no tenemos muchos amigos fuera... A veces cuando un jugador lleva demasiado tiempo en un sitio, cansa un poco. Injusta o justamente, son cosas del fútbol".

Sergi Roberto

"No ha sido fácil para nadie. Más cuando has estado tanto tiempo lesionado. Conozco a Sergi Roberto y a sus representantes, porque son los míos también, y creo que la situación no ha sido así. Sí que le han ofrecido una renovación seguro. Pero después ha habido movimientos y, dentro de lo que le han ofrecido, cambios que no hacían ver la realidad. Creo que todavía están a tiempo y si club, míster y Sergi quieren, todavía hay tiempo. Le tengo una estima muy grande. Sé lo que ha pasado. Le desearé lo mejor. Es demasiado buena persona. Seguro que ha tenido momentos duros en casa. Es muy positivo. Él querría seguir".

Los jóvenes del vestuario

"Pedri es el que más me ha sorprendido. Los demás han estado en el fútbol base y él no. Pero es que ha venido y parecía que lo sabía todo desde hacía tiempo. La idea, la posición, controlarlo todo en el campo. Cómo es como persona. Siempre está dispuesto a trabajar. No me gusta la comparación con Iniesta. Son jugadores diferentes. Quizás como personas se parezcan un poco, algún gesto, pero Pedri es Pedri. Lo importante es que es un gran jugador".

¿Xavi-Iniesta o De Jong-Pedri?

"Si se gana... Aquella época nunca se repetirá. Pero lo paso muy bien con estos de ahora. Lo que pasa es que con Xavi y Andrés nos complementábamos muy bien".

Leo Messi

"Claro que lo echo de menos. En el campo y fuera. Lo que nos daba... Era muy fácil. Lo que hacía, no lo hacía otro. Marcaba una diferencia brutal. Después de tantos años es normal que lo eche de menos. Seguro que se me echará de menos a mí".

Salida de Messi

"Al principio fue difícil. Para nosotros también fue un shock. Nosotros seguimos aquí, pero imagínate él. Cambiar de ciudad, de equipo, de estilo... Cuando no ganas, no eres feliz. Pero creo que a él lo que le gusta es mejor. Le deseo lo mejor. Sí que me gustaría que volviese Leo, pero sé que es muy difícil. Tiene contrato, cómo salió... Si Xavi le dijo que tienes las puertas abiertas, imagínate yo que soy su amigo y compañero. Yo le daría el brazalete. Siempre mi admiración y respeto".

Capitán

"Es un orgullo. Soy culé desde pequeñito. He tenido muy buenos capitanes, como Víctor, Puyi, Xavi, Andrés, Leo...".

Europa League y La Liga

"Creo que son difíciles los dos, pero en Europa League estamos más igualados con el resto de rivales".

Sergio Busquets, con el Barcelona en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Esperanza de cantar el alirón

"Tenemos esa esperanza y la tendremos hasta el final. Tenemos que ganar y esperar. Llevamos una racha muy buena. Esta es la mentalidad a tener para tener alguna mínima opción".

Europa League

"Ilusiona. Fue un golpe, pero hay muchos clubes que han pasado por esta situación. El Bayern, el Chelsea... No lo haces bien y lo pagas. Lo importante es cambiarlo y volver con más fuerza. Ese es el camino. Lucharemos por la Europa League hasta el final y, a poder ser, ganarla".

El Clásico

"Desde el 20 al 70 fuimos muy superiores. Tuvimos para meter tres, pero no tuvimos acierto. Fuimos muy superiores y les pasamos por encima. Dicho esto, el Madrid siempre es un gran equipo. Han tenido la suerte -y para nosotros la mala suerte- de que después de eso les ha venido un parón de selecciones, que siempre es como empezar de nuevo. Ahora vienen jugadores que han estado con sus selecciones, jugamos contra el Sevilla... Creo que si hubiésemos seguido jugando La Liga, hubiese sido un plus para nosotros y, a lo mejor, para el Madrid..."

Viene algo grande

"Creo que si la economía nos deja y nos deja hacer un fichaje bueno... Creo que faltan jugadores que marquen las diferencias arriba. Vamos por el buen camino. No sé si será algo grande, porque hemos visto cosas muy grandes hace poco, pero sí para estar luchando por ganarlo todo".

Futuro como entrenador

"Me gustaría probar. Me sacaré el carnet cuando me retiré, en unos años. Intentaré organizar un staff bueno. A ver si tengo la oportunidad y me gusta".

