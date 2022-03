Busquets se rinde a Casemiro antes del Clásico: "Le admiro, la verdad"

El Clásico está a la vuelta de la esquina y los jugadores comienzan a hablar sobre el partido entre los dos grandes del fútbol español. Uno de los primeros en hacerlo ha sido el centrocampista del Barcelona, Sergio Busquets. En #Vamos, el internacional español ha analizado el duelo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu del próximo domingo 20.

Busquets se ha referido a cómo ha cambiado el escenario para el Barça desde la Supercopa de España: "La Supercopa nos pilló demasiado pronto, con jugadores que salían de lesiones, la llegada de Ferrán... El quipo está mejor. No sé si el Madrid estará mejor, seguro que con más animo también. Será un partido bonito".

El mediocentro ha asegurado que atraviesan por una nueva dinámica: "Está siendo todo diferente". "La autoestima, el estado de ánimo, la confianza... Llegó un entrenador nuevo que hizo varios cambios y trajo su filosofía que nos dio a tantos años atrás. Los nuevos lo han ido entendiendo poco a poco. Somos un equipo más completo. Todavía nos falta mucho, pero este es el camino", ha afirmado.

Sergio Busquets, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Este cambio se dio, poco a poco, a raíz de la llegada de Xavi Hernández al banquillo: "Sobre todo el estilo, el que vivió como jugador y ahora aplica como entrenador. No fue fácil cuando llegó porque pocos jugadores vivimos ese estilo. Últimamente se estaba perdiendo. Ha tenido que insistir mucho. Poco a poco se recogen los frutos. Cuando se gana y disfrutas jugando en ataque y defensa da mucho al equipo para creer en la idea, en el entrenador y en uno mismo".

El Real Madrid

También se ha referido a la remontada del Real Madrid ante el PSG: "Fue una eliminatoria muy diferente en la primera y segunda parte. Los grandes equipos son capaces de hacer eso. Haces un gol, luego otro... espero un Madrid ambicioso que quiere ganar el partido como nosotros. Habrá una lucha por tener el balón, a ver quién es más fuerte. En la Supercopa se pudo ver, aunque ellos salieron más defensivos. Delante de su afición querrán ser más ofensivos y tener el balón".

Además, ha opinado sobre el rol de Casemiro en el equipo blanco, del que dice "admira" de verdad: "Si no es el mejor, está entre los mejores, solo hay que ver los partidos y su trayectoria, los jugadores que jugamos en esa posición no somos los más vistosos. Al final te fijas en los goles y asistencias. Nuestra tarea es importante, estamos en medio del equipo, controlando todo y ordenando. Le admiro, la verdad".

Sergio Busquets y otro jugador del FC Barcelona presionan a Ferland Mendy REUTERS

Al margen de Casemiro, ha sido preguntado por quién es el futbolista del Real Madrid que más le gusta: "Me gustan todos los buenos jugadores, los tres (Modric, Kroos y Benzema) lo son. No me quedaría con ninguno, sino con mis compañeros que son con los que convivo. Como amante del futbol sé valorar el juego y los jugadores de otros equipos". Aunque sí ha reconocido que Benzema es el más determinante de esta Liga: "Sí, seguro que sí, a nivel estadístico, de goles, de confianza... se nota muchísimo para su equipo. Para ellos es un lujo tenerlo".

Finalmente, ha señalado que no solo El Clásico es una 'prueba de algodón' para ellos, sino que están constantemente pasando un examen: "Estamos constantemente probándolo. También se dijo eso en Nápoles y lo sacamos. Yo creo en una liga te tienes que quedar con las sensaciones de principio a fin. Ahora no podemos competir como queríamos a nivel clasificatorio. Será una prueba porque es el líder y compite con nosotros para ganar todos los títulos. Hay que ser realistas, vamos a competir, pero luego el resultado ojalá caiga a nuestro favor. El club tiene que seguir".

[Más información - El 1x1 de Cassano para El Clásico: Courtois y su falta de valentía, piropos para Benzema, Modric, Alaba...]

Sigue los temas que te interesan