El plan fracasado del Barça que investiga Laporta: así se llenó el Camp Nou de alemanes del Eintracht

El Fútbol Club Barcelona vivió una de sus peores noches en lo que va de temporada. Lo hizo en un Camp Nou que debía ser una olla a presión a favor de los azulgrana y en una vuelta de cuartos de final de la Europa League donde eran favoritos. Sin embargo, nada salió como estaba previsto. El club intentó que la hinchada culé llenara el estadio y lo único que se encontraron fue unas instalaciones abarrotadas por aficionados del Eintracht. Barcelona pasó a ser Frankfurt durante algo más de 90 minutos y la entidad ya investiga cómo pudo suceder eso.

La invasión de seguidores del Eintracht se conocía desde hacía varios días. Pero la información que se tenía en el conjunto catalán es que los más de 20.000 aficionados que se desplazaban a Barcelona lo hacían sin entrada. Solo estaba asegurada la presencia de 5.000 hinchas que habían adquirido los tickets que facilita el Barça al club rival. Una cifra habitual en este tipo de eliminatorias, pero que acabó multiplicándose hasta los cerca de 30.000 germanos en la grada del Camp Nou. Por ponerlo en contexto, el Barça puso a la venta menos de 35.000 entradas.

El ambiente sorprendió a la plantilla del Barça. Así lo confirmó el propio Xavi Hernández, que intentó que sus jugadores mantuvieran la calma ante un escenario completamente inesperado. "He intentado decirle a los jugadores que lo que importaba es lo que pasaba en el campo, pero nos ha podido afectar. No hemos estado bien tampoco. No lo digo como excusa, no nos ha ayudado", explicó el técnico.

Tras la eliminación, y después de verse varios altercados en el estadio por el mal comportamiento de la hinchada visitante, Joan Laporta salió ante los medios oficiales para dar una explicación. Muestra de la urgencia que corría aclarar lo sucedido es que el presidente hizo su declaración mientras Xavi estaba en rueda de prensa. Una contraprogramación inusual y que dio mayor peso a las palabras del dirigente. Según adelantó, ya investigan lo sucedido para tomar medidas drásticas.

El fracaso del Barça

El Barcelona tenía cierto medio respecto a la entrada que habría en el Camp Nou. Así lo dejaron entrever en un comunicado emitido días antes de que comenzaran las vacaciones de Semana Santa. El club pidió a todos sus abonados que cedieran su asiento a la entidad de forma gratuita.

Hasta ahora, y como consecuencia de las complicaciones económicas, el Barça no paga cuando un abonado cede su asiento porque no va a acudir. Por ello, se teme que muchos opten por revender su entrada pese a la ilegalidad de lo que supone este tipo de acciones. El club reclamó que se las dieran a ellos de forma gratuita para venderlas y mejorar los ingresos. Lanzaron una campaña clara para llenar el Camp Nou y pusieron como recompensa entrar en el sorteo de una camiseta.

Finalmente lograron llenarlo, pero no de aficionados culés como se quería. Elena Fort, vicepresidenta del club, ha confirmado en la Cadena Ser que se ingresaron tres millones de euros por venta de entradas. Teniendo en cuenta que cerca de 30.000 fueron de aficionados alemanes, el ticketing culé se debe a la marea de hinchas del Eintracht.

Las vías de entrada

El Barça estaba preparado para que los seguidores del Eintracht no fueran mayoría. Por ello, cedieron las 5.000 entradas que requiere la UEFA para la afición rival y empezaron a impulsar la venta entre hinchas azulgranas. Para evitar cualquier fuga de entradas, el club bloqueó las IP alemanas, así como las tarjetas de crédito de dicho país. Un mecanismo para evitar que la venta online supusiera una vía para los seguidores germanos.

Sin embargo, todos esos controles no funcionaron. Según indican desde el Barça, toda la atención se centra en la venta online. Pese a esas medidas, se descarta que haya habido problemas con la venta en taquilla ya que se cerró dos días antes del partido para evitar ese desembarco de aficionados alemanes. Además, se descarta también que los tour operadores con los que trabaja la entidad hayan sido los culpables, pues no cuentan con entradas suficientes para alcanzar esas 30.000.

Laporta ya ha avanzado que se investiga lo sucedido. Si no entraron con entradas compradas en taquilla, solo queda la posibilidad de que lo hicieran sorteando los controles de la venta online o por medio de los abonados del propio Barça. Es por ello que una de las medidas que se van a tomar es poner las entradas nominales a partir de ahora en las competiciones internacionales que dispute el club.

