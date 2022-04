El infierno de Nagelsmann tras caer ante el Villarreal: "Con 450 amenazas de muerte no es tan fácil"

La eliminación del Bayern en la Champions League está teniendo consecuencias. Y no solo a nivel deportivo, sino también en términos personales que incluso alcanzan la ilegalidad. El entrenador del cuadro germano, Julian Nagelsmann, ha denunciado cerca de 450 amenazas de muerte en sus redes sociales tras caer ante el Villarreal.

"Sé que siempre recibiré críticas de todos lados, eso es normal y puedo lidiar con eso. Pero con 450 amenazas de muerte en Instagram no es tan fácil", ha desvelado en la comparecencia previa al partido de la Bundesliga. "No lo entiendo. Apagan la tele y la gente se olvida de toda decencia. Y se creen que son los que tienen razón, eso es lo más loco", ha incidido el entrenador del Bayern.

Nagelsmann incluso ha explicado que según la alineación que saca recibe más o menos mensajes. "Hay más amenazas de muerte cuando jugamos con una defensa de tres que cuando jugamos con una defensa de cuatro. Y obviamente algunas más cada vez que perdemos". Tras la eliminación de cuartos de final de la Champions League, la crispación se ha disparado como nunca.

El técnico germano ha asegurado que borra todos los mensajes de este tipo cada partido. Pero después de quedarse a las puertas de las semifinales de Champions, la situación ha llegado a tal punto que se ha visto en la obligación de denunciar los hechos.

El hecho de haber perdido ante el Villarreal sorprendió a todos. El Submarino Amarillo firmó una eliminatoria perfecta y se ha erigido como la sorpresa del tramo final de la competición. Las horas posteriores a la eliminación, desde el Bayern se lanzaron críticas y menosprecios hacia la entidad española. Una muestra de lo inesperado del resultado y que sirve para contextualizar la dificultad de asumir haber dicho adiós a la Champions League.

Más amenazas a la directiva

Julian Nagelsmann no ha sido el único miembro del Bayern que se ha visto afectado por la actitud de este tipo de aficionados. También el director deportivo y su propia familia han sufrido las amenazas. Hasan Salihamidzic, encargado de dicho área en el cuadro germano, ha visto cómo su hijo ha tenido que soportar mensajes amenazantes en las diferentes redes sociales que posee.

El Bayern, cabe recordar, es líder de la Bundesliga. Sin embargo, la transición de Flick a Nagelsmann no parece haber convencido a los aficionados más radicales. La eliminación en cuartos de final con tan solo un gol anotado en toda la eliminatoria ha puesto el proyecto en una condición de debilidad. La directiva ya estudia nuevos fichajes y el tramo final de temporada se avecina complicado para la entidad germana.

