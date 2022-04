El detalle que incrementa los rumores sobre la llegada de Lewandowski a La Liga

Robert Lewandowski no ha renovado con el Bayern Múnich. Diferentes informaciones apuntan en la dirección de que el delantero polaco está listo para comenzar una aventura lejos de territorio bávaro. De ahí a que se hayan desatado los rumores que le vinculan como el próximo 'nueve' del Fútbol Club Barcelona.

Un último detalle visto en las redes sociales hace explotar esas especulaciones entre Lewandowski y el Barça. Ha sido en el perfil de su mujer, Anna Lewandowska, en Instagram. La que fuera karateca ha publicado unas stories desde Mallorca. Y en una de ellas se lee esto: "Hola a todos. Buenos días desde Mallorca. Es genial que estoy aquí de nuevo. Estoy empezando a aprender español, ¿qué les parece?".

El matrimonio compró una casa en Mallorca el pasado año 2021. La propiedad está valorada en 3,5 millones de euros. De ahí que pueda estar aprendiendo español por si en futuro se asientan en la isla de Baleares, cuando 'Lewi' cuelgue las botas. Pero con los rumores con el Barça a la orden del día, no hace más que llamar la atención que el mensaje aparezca en este momento.

Precisamente, después desde que el Bayern Múnich haya cerrado la puerta al internacional polaco. "No estamos locos y estamos hablando de un cambio de un jugador que marca entre 30 y 40 goles con nosotros cada temporada. Definitivamente lo tendremos con nosotros una temporada más", afirmó Oliver Kahn, director general del club bávaro, en Prime Video.

El Barça, atento

Desde el Camp Nou no quieren enfrentarse con el Bayern Múnich. Al menos no públicamente. Es por esto por lo que Mateu Alemany se desmarcó de los rumores que ligan a Lewandowski con el Barcelona: "Respetamos profundamente a jugadores que tienen contrato con un club. Estamos en el terreno de la especulación periodística. Se llenan páginas pero no tenemos absolutamente nada con nadie y si algún futbolista nos interesa hablaremos con su club".

Desde la Ciudad Condal hablan continuamente con la llegada de Robert Lewandowski a Can Barça. Mohamed Salah seguirá en el Liverpool, que era la alternativa. El otro nombre propio, Erling Haaland, de salir del Borussia Dortmund lo hará o bien para recalar en el Real Madrid o para hacerlo en el Manchester City. Estas son las dos opciones que gustan al delantero noruego.

