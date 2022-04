El último lio de Paco Jémez en rueda de prensa: golpe al micrófono y pelea con los medios tras la derrota

El sueño del ascenso para la UD Ibiza es prácticamente imposible pese a la gestión de Paco Jémez. El equipo marcha decimotercero en la clasificación tras una dura derrota ante Burgos, rival directo en la zona media de la tabla. El técnico se mostró muy crítico en rueda de prensa tras el 2-1 y volvió a protagonizar escenas de tensión en su comparecencia. Primero con un golpe al micro fruto de la frustración, y luego con un conflicto con uno de los periodistas presentes.

Paco Jémez subrayó desde el inicio de su rueda de prensa que tenía una "sensación de entre rabia y pena". "Pena porque veo que tiramos el trabajo por la puñetera borda. Me da mucha pena porque hemos hecho un partido para ganar y nos vamos perdiendo. Perdemos por nosotros mismos, nos cortamos las venas nosotros mismos. Tengo sensación de frustración. El responsable de sus errores soy yo", explicó el técnico tras dar un golpe al micrófono ante el que comparecía.

La UD Ibiza comenzó perdiendo tras un tanto pasado el minuto 25 de partido. A pesar del empate que puso en la segunda mitad Cristian Herrera, un tanto de penalti de Fernández Hierro a veinte minutos para el final dejó los tres puntos en el estadio local. Según Jémez, el resultado no fue justo y se debió a los errores cometidos por sus propios jugadores.

⚠️ Tremendo ENFADO de Paco Jémez ⚠️



😡 "Yo de fútbol entiendo poco, pero tú bastante menos..."



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/YweMgXAqnu — Directo Gol (@DirectoGol) April 17, 2022

El entrenador, sin embargo, vivió el momento más tenso cuando le preguntaron acerca de la intensidad del equipo. "¿Es falta de tensión competitiva del equipo? Parece que vienes aquí, no de vacaciones, ¿pero se puede deber a eso?", cuestionó uno de los periodistas presentes en la sala. La pregunta, nada más llegar a los oídos de Jémez, torció el gesto del técnico.

Estallido ante la prensa

"Solo faltaría que dijeras que estamos de vacaciones", interrumpió Jémez con claro tono de enfado. 'No hombre' no, pero sí. Me has hecho la pregunta 70 veces. Me la haces todos los días. Y todos los días te respondo lo mismo. Y me la vuelves a hacer otra vez. No sé si no te ha quedado clara", replicó el técnico de la UD Ibiza. "¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso".

"Si intuyes que los errores de hoy es porque estamos... es que de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito, pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen de un equipo entregado?", cuestionaba el cargo de la UD Ibiza. "Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Me empiezas a rayar la falta de respeto. Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido", concluyó Paco Jémez.

El técnico, que siempre se ha caracterizado por su temperamento, volvió a dejar una de las escenas más tensas en una rueda de prensa del fútbol de élite. El objetivo ahora es mejorar los 47 puntos que acumula el equipo tras su última mala racha.

