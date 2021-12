Así es la UD Ibiza, el gran proyecto de los hermanos Salvo que ahora está en manos de Paco Jémez

Tras más de un año de inactividad en los banquillos, desde que terminara su contrato en el Rayo Vallecano en agosto de 2020, Paco Jémez se vuelve a hacer cargo de un equipo. Lo hará en Segunda División, poniéndose a los mandos de la UD Ibiza que se encuentra en mitad de su primera temporada en el fútbol profesional.

Al técnico español le acompañó en su presentación el presidente del club celeste, Amadeo Salvo. El empresario es el máximo dirigente de la entidad ibicenca, en la que está acompañado de sus dos hermanos Abelardo, vicepresidente, y David, tesorero. Los hermanos Salvo fundaron en 2015 la UD Ibiza y seis años la han llevado desde regional hasta la División de Plata.

La UD Ibiza siempre se vio a sí misma como un club llamado a alcanzar la élite del fútbol español, la Primera División, y su crecimiento ha sido imparable a lo largo del último lustro. Paco Jémez, que es el 11º entrenador en la corta historia del club, tiene la misión a corto plazo de certificar la permanencia en Segunda y empezar a soñar con el ascenso a partir de la próxima temporada, aunque ahora solo firma por lo que resta de curso.

"Salvar la categoría lo antes posible", señalaba Jémez en su presentación como la misión a llevar a cabo. La UD Ibiza es 16ª en la clasificación de Segunda tres posiciones y cinco puntos por encima de los puestos que marcan el descenso a Primera RFEF. Con toda la segunda vuelta por delante, todo puede ocurrir sin dejar de tener un ojo puesto en lo que ocurre arriba al estar los playoffs a solo seis puntos. Así es la Segunda en España.

Futbolista de la UD Ibiza celebra un gol UD Ibiza

El presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, destacó que Jémez es el entrenador "idóneo para tomar las riendas del primer equipo" e iniciar una nueva "etapa" en el club. Esa etapa es la de empezar a aspirar al ascenso pese a subir solo hace unos meses a Segunda: "El objetivo es siempre crecer como entidad y estamos convencidos de que nos va a ayudar a seguir nuestra evolución como club", dijo Salvo.

El propio Salvo no olvida el camino seguido hasta aquí. Hace cinco años, las Navidades en la UD Ibiza se celebraban en la categoría regional y hoy se hace en la liga de fútbol profesional. El club sigue creciendo bajo un ambicioso proyecto que le ha llevado en tiempo récord hasta aquí y con el que se espera se vayan dando más saltos importantes en el futuro.

Nuevo estadio y ciudad deportiva

Los planes de los hermanos Salvo para la UD Ibiza pasan por dos objetivos fuera de la cancha: la construcción de un nuevo estadio con capacidad para entre 12.000 y 15.000 espectadores y una ciudad deportiva. Ambos proyectos ya han estado bajo estudio, pero todavía tienen que esperar a expensas de consolidarse en el fútbol profesional. Es lo que Amadeo llamó la primera etapa.

Lo único que se ha tocado a nivel infraestructuras ha sido el estadio Can Misses, ampliándolo en verano hasta los 6.000 asientos de aforo como marca el mínimo de LaLiga. "Lo tenemos estudiado, pero eso no se puede hacer con una cesión de uso de dos años, tienes que ir a otros niveles administrativos a largo plazo porque si no, no puedes amortizarlo. Si tú inviertes 25 millones en un estadio y tienes dos años de uso, tienes que amortizar 12,5 millones cada año. Tendrías grandes pérdidas y llevarías a la sociedad a la quiebra", decía este verano al respecto Salvo.

En lo económico, la UD Ibiza se considera un equipo sano. El club tuvo que hacer frente al pago del canon de 2,4 millones para inscribirse en LaLiga, pero recibirá por derechos de TV una cantidad que ronda los seis millones de euros. El 70% de los millones repartidos por derechos en la División de Plata (189,4 millones, en total) se reparten a partes iguales entre los clubes y el resto depende de variables como el rendimiento deportivo o los espectadores.

'No' del Ibiza a CVC

Lo curioso es que la UD Ibiza se unió recientemente a Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club en la votación en contra del acuerdo de LaLiga con CVC. Amadeo Salvo explicó que su voto en contra se debe a que entrar en el acuerdo supondría "una pérdida patrimonial importante para nuestro club".

El recién ascendido cree que no tiene sentido un préstamo a 50 años vista si el club a día de hoy no tiene deudas y está sano financieramente hablando. También influye que la uD Ibiza es de los clubes que menos rédito inmediato sacaría al acuerdo con solo seis millones a recibir y 35 a devolver. La UD Ibiza mira con hambre hacia el futuro y desde este lunes le guía en el campo Paco Jémez.

