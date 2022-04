Evra: "Vendía drogas y recogía los 'Big Mac' fríos que tiraban a la basura... el fútbol me salvó"

Desde que colgó las botas, Patrice Evra ha ido relatando cómo ha sido su vida. Un camino muy duro en el que las drogas, el abandono e incluso los abusos sexuales tuvieron su protagonismo. También las polémicas dentro del fútbol, como la que protagonizó con Luis Suárez en un partido entre el Liverpool y el Manchester United.

En BBC One, el que fuera internacional francés ha jugado al juego de 'Dos verdades y una mentira'. "He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto", ha comenzado el exjugador. Poco después, ha confirmado que sí vendió drogas y que también tuvo que mendigar: "No vendía televisiones".

Desde muy pequeño tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Su padre los abandonó y con todos los hermanos que eran, debían apañárselas. Incluso llegando a recoger comida de la basura: "A veces, a medianoche, cuando tiran los 'Big Mac' fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos".

Salvavidas

Lo que salvó a Patrice Evra de esa vida de penurias y de quién sabe lo que hubiera venido después fue el fútbol. "El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi mamá y le dije 'esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro'", ha revelado el galo.

Esta forma de sobrevivir quedó atrás. Pero recuerda todo lo que sufrió de vez en cuando para mandar también una especie de mensaje de esperanza a los que peor lo están pasando. Nunca se sabe qué te tiene preparado el futuro. Aunque lo peor fueron los abusos sexuales que sufrió de niño.

Un profesor le golpeaba, pero también se excitaba sexualmente con él, al mismo tiempo que se tocaba a sí mismo. Ello mientras intentaba quitar la ropa a Evra: "No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así".

"El profesor me forzó con violencia", recordó también anteriormente en The Times. "Lo más difícil fue contárselo a mi madre. Ella dijo que sentía no haberse dado cuenta y que, si seguía vivo, le mataría. Soy consciente de que mi madre y mi familia investigarán el tema para ver si pueden demandarle, pero la verdad es que enterré esto tan profundamente... Nunca he pensado en ir a juicio".

