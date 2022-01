Patrice Evra desvela que Fernando Llorente sufrió acoso en la Juventus: "Hay una masculinidad tóxica"

La estancia de Fernando Llorente en la Juventus de Turín no fue la idónea para cualquier jugador. El delantero español pasó dos temporadas en la Vecchia Signora y, entre otras cosas, llegó a sufrir acoso o mobbing por parte de sus compañeros. Patrice Evra, presente en aquel momento, ha sido quien ha desvelado dicha situación en su biografía recientemente publicada.

El histórico lateral francés cuenta numerosas vivencias en este relato. Entre ellas, que sufrió abusos cuando era pequeño. Pero tampoco ha dudado en sacar a la luz situaciones que afectaron a los jugadores que tenía alrededor como es el caso de Fernando Llorente. El español, cuenta Evra, se convirtió en el centro de las burlas de la plantilla por emocionarse durante una película que se puso en el avión.

En uno de los muchos viajes que realiza un equipo de fútbo, la expedición de la Juventus pudo ver una película para amenizar la espera en el avión. Fernando Llorente acabó llorando por la historia. Y lo que aparentemente podía ser una reacción normal terminó siendo el arma arrojadiza del resto de compañeros. Según Evra, en el fútbol "no puedes mostrar debilidades" si no quieres pasar por ese tipo de acoso.

El hecho de que Fernando Llorente llorara no suponía que "no estuviera preparado para 'luchar en un combate'", como reconoce Evra. El francés reduce esa incómoda situación a que "en el fútbol no puedes mostrar debilidades porque de lo contrario parecerás vulnerable". En conclusión, el exjugador cree que "hay una masculinidad tóxica".

"No nos damos cuenta del daño que hace a la salud mental de los jugadores. Sobre todo porque utilizamos constantemente el vocabulario de la guerra, comparando los partidos con las batallas", ha relatado Patrice Evra en esas memorias.

Fernando Llorente se marchó de la Juventus en 2015 rumbo al Sevilla. Después pasó por el Swansea, Tottenham, Nápoles, Udinese y recientemente fichó por el Eibar en su vuelta al fútbol español. A sus 36 años, el ya mítico delantero español continúa dedicándose a la profesión que le vio despuntar muy joven con el Athletic Club.

El peso de la salud mental

Patrice Evra reconoce en esa biografía que la salud mental muchas veces no cuenta con suficiente importancia en los equipos de fútbol. Sin embargo, el mundo del deporte ha sabido evolucionar y en los últimos años se ha dado mayor relevancia a este aspecto. Ya hay equipos que cuentan con grupos de psicólogos con el objetivo de mantener la salud mental de sus plantillas. Y otros deportistas, como puede ser el caso de Simone Biles, han ayudado a dar visibilidad a estas sitauciones.

Esta normalización, como destaca Evra, puede sacar de un aprieto a más de un jugador. Además, como reconocen otros muchos futbolistas, el hecho de abordar el deporte desde esa visión más psicológica también ayuda a superar procesos de recuperación por una lesión de una manera mucho más sencilla.

