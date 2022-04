Tyson Fury, más allá del boxeo: su plan millonario para pelear con Ngannou de UFC y volver a la WWE

Tyson Fury es desde hace tiempo una leyenda del boxeo. Lo confirmó el pasado fin de semana cuando retuvo el título del peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo ante su compatriota Dillian Whyte. En un escenario especial, el estadio de Wembley de Londres, y ante un gran público, 94.000 personas, el 'Rey Gitano' derribó a su rival con un poderoso upper cut y dijo adiós.

Porque sí, Fury colgó los guantes el pasado sábado. Era algo anunciado desde hacía tiempo, pero que nadie quería creer. Pero el púgil nacido al sur de Mánchester lo ha confirmado por activa y por pasiva tras la pelea frente a Whyte. "Ninguna cantidad de dinero me hará cambiar de opinión", aseguraba.

La decisión era una promesa a su esposa: "El boxeo es un deporte muy peligroso, te pueden sacar de un solo golpe como vimos el sábado por la noche, y solo se necesita un golpe desafortunado y es posible que no te levantes de la lona".

"Renuncio mientras estoy arriba. Estoy invicto, soy el segundo hombre en la historia en retirarse campeón de peso pesado invicto", añadía sacando pecho. El boxeo pierde a uno de sus grandes, pero ni mucho menos será la última vez que Fury se suba a un ring.

Lo que mejor se le da a Fury, a sus 33 años, es repartir golpes. Y si esos son golpes son una fábrica de millones de dólares, es difícil irse a casa y decir hasta nunca. Puede que no volvamos a ver a Tyson pelear profesionalmente, pero ya se están forjando varios planes para que la máquina de dinero siga echando humo.

Fury vs. Ngannou

Desde hace tiempo se viene rumoreando con la pelea entre los dos reyes del peso pesado. Uno de boxeo y otro de MMA. Tyson Fury y Francis Ngannou, campeón de dicha división en la UFC desde el año pasado. Dos gigantes cara a cara. Los 2,03 metros y 120 kg. de Fury contra los 1,93 metros y 119 kg. de Ngannou.

Algunos se atreven a decir que sería más grande que la pelea entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, la cual se convirtió en la segunda contienda más comercializada por PPV de la historia.

La pelea sigue cocinándose. Ngannou, que tiene contrato con la UFC hasta 2023, confirmó que no renovará si no le dejan medirse al púgil británico: "El combate es parte de la discusión. Será complicado firmar otro contrato si no se contempla el combate", decía hace unos días.

El choque de titanes sería histórico, pero hay preocupación sobre la desventaja que sería para Ngannou, que se recupera de una grave lesión de rodilla, enfrentarse a una pelea de boxeo contra Fury. Para igualar fuerzas se podría hacer una contienda híbrida, estando por ver lo que permitiría a los dos atletas sobre el ring.

Otra pelea en WWE

Si el Fury vs. Ngannou no sucedería hasta el próximo, es probable que antes se dé otro movimiento del boxeador (o ya exboxeador). Se trata de su vuelta a la WWE, la mayor empresa del wrestling del mundo, donde ya compitió en 2019. Su regreso, antes o después, es un hecho: "Un millón por ciento, me verán en WWE nuevamente. Un millón por ciento", decía hace unos meses.

Su paso por la WWE dos años atrás fue muy comentada. Tuvo una aparición en un show de SmackDown y luego se midió en una lucha de colosos a Braun Strowman, apodado el monstruo entre hombres. Sucedió en Crown Jewel, un evento celebrado en Arabia Saudí, y Fury se embolsó un total de 15 millones de dólares por el combate que ganó.

El retorno de Fury ahora saldría más caro, pero parece estar sobre la mesa. Hay una fecha clave: el próximo 3 de septiembre. Ese día se celebrará un show de la WWE en Cardiff, que será el primer gran evento de WWE en el Reino Unido que se realiza en Gales. Aunque antes, el 30 de julio, se celebra SummerSlam 2022 y Fury ha dejado caer su presencia.

"Puede que me veas en SummerSlam. Tengo que hablar con Vince y los chicos. Sé que Drew McIntyre ha estado diciendo muchas cosas sobre mí. Me encantaría estar en Cardiff", dijo en la rueda de prensa posterior a su victoria contra Whyte. Drew McIntyre, el luchador al que hizo referencia, recogió el guante: "La mayor victoria de su carrera y no puede quitar mi nombre de su boca. ¡Tienes nuestro número!". El show ha de continuar para el 'Rey Gitano'.

