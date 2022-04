Mike Tyson pasa examen al 'Big Four' de los pesos pesados: Wilder, Usyk, Joshua y Fury

Mike Tyson pasó de ser repudiado a una voz de lo más autorizada dentro del mundo del boxeo. El que fuera campeón del mundo de los pesos pesados ha sabido reconvertirse tras la etapa más oscura de su vida. En la actualidad, todo lo que dice o hace se convierte en noticia y, recientemente, ha pasado revista a los cuatro nombres más importantes de la categoría reina del pugilismo.

El que se conoce como 'Big Four' de los pesos pesados del boxeo está formado por Deontay Wilder, Oleksandr Usyk, Anthony Joshua y Tyson Fury. Precisamente, este último anuncio su retirada el pasado fin de semana después de retener el cinturón de la WBC ante Dillian Whyte.

Sobre todos ellos ha opinado un Mike Tyson que habla de Anthony Joshua como "un tipo guapo" de Oleksandr Usyk como "muy difícil de golpear" y de 'The Gyspy King' como un "loco". Por su parte, a Deontay Wilder le reconoce que tiene un "un golpeo fuerte", similar al de "una arma nuclear".

El 'Big Four'

'Iron' Mike comenzó pasando revista con Deontay Wilder: "Tener un golpeo fuerte es como tener una arma nuclear, pero no tiene ningún valor militar si no aterriza en su objetivo". De ahí pasó al ucraniano Usyk: "Usyk es muy difícil de golpear. Tiene ese movimiento que ha llevado del mundo amateur a la élite. Fue demasiado para Joshua".

Oleksandr Usyk, con sus cinturones tras la pelea contra Anthony Joshua REUTERS

Saltó de Usyk a Joshua: "Nunca ha perdido la esperanza, y Joshua todavía sigue aprendiendo cosas. Por eso es peligroso. Necesita acelerar el ritmo, pero tiene mucho potencial. Tiene que convertir sus golpes en algo más. Joshua no es de los que se borra. Tendrá una vida bonita después del boxeo. Es un tipo guapo".

Para finalizar, se refirió a un Tyson Fury que es el más mediático de los cuatro, llegando a ganar casi dos millones de dólares por minuto en su última pelea. "Es extraño tomarlo en serio porque es muy divertido. No se toma las peleas en serio. Se ríe de la gente, como cuando lamió la sangre -a Wilder-".

"¿Qué le pasa a este tipo? Tienes que estar loco. Habría sido un profeta en los tiempos bíblicos. ¿Cómo explicas lo bueno que es? No se puede explicar eso", sentenció un Mike Tyson que todavía no ha dicho su última palabra en el cuadrilátero. Amenazó con no volver a subirse al ring, pero en semanas anteriores ha dejado caer que tal vez pueda volver a ponerse los guantes.

