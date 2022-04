Chiellini anuncia su adiós a la selección de Italia: cuándo y dónde será su último baile

Giorgio Chiellini ha anunciado que abandona la selección de Italia. No será de inmediato, sino que ha puesto fecha y escenario para ese particular último baile con la Azzurra. Además, el estadio no puede ser mejor. Wembley es el campo en el que el mítico defensa italiano dirá adiós a su combinado nacional, en el que ganó la pasada Eurocopa.

El próximo 1 de junio, Italia se cita con Argentina para disputar la final de la Copa de Campeones CONMEBOL - UEFA 2022 en Wembley. Será ese día cuando Chiellini dispute su último partido con los azzurri. Estos dos países optan por este nuevo título después de ganar la Euro 2020 y la última edición de la Copa América, respectivamente.

El futbolista de la Juventus de Turín hizo el anuncio después de la victoria de la Vecchia Signora ante el Sassuolo de la Serie A (1-2). Ante el micrófono de DAZN dijo lo siguiente: "Si estoy bien jugaré y me despediré de la selección en Wembley, donde ciertamente viví el pico de mi carrera nacional y quizás de mi carrera en general (Euro 2020), esa victoria fue algo único. Me gustaría decir adiós a la camiseta azzurra con un partido de celebración como ese".

Futuro abierto

Su adiós a la selección de Italia no quiere decir que vaya a colgar las botas. Este próximo mes de agosto cumple 38 años y todavía tiene ganas de seguir jugando. Aunque tal vez lejos de Europa. Así las cosas, no se descarta un futuro en la MLS: "Con la selección seguro que es el último. Dejemos que jueguen los que son buenos. Sin duda, será el último en la selección".

Giorgio Chiellini, en un partido de la Juventus de Turín de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

La Azzurra se quedó sin billete para el Mundial de Qatar 2022 que se celebra entre los meses de noviembre y diciembre. Después del batacazo, Chiellini ha tomado la decisión de retirarse... de la selección. Será en Wembley, si las lesiones no lo impiden, cuando se podrá ver por última vez a la pareja formada por él y Bonucci en el centro de la zaga. O quién sabe, tal vez el futuro les reserva más bailes juntos aunque sea fuera del Viejo Continente.

Aunque para eso todavía habrá que esperar. Leonardo Bonucci tiene contrato con la Juventus hasta junio de 2024 y, pese a los problemas físicos que ha arrastrado en momentos puntuales de este curso, continúa siendo un fijo en los planes de la entidad bianconera.

