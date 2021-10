Chiellini hubiera entendido que Bonucci se fuese al Real Madrid

Durante los últimos años, en algún momento u otro se ha vinculado con el Real Madrid bien a Giorgio Chiellini o a Leonardo Bonucci. Este mismo verano, después de que el primero de ellos acabase su contrato con la Juventus de Turín, se especuló con su llegada a la casa blanca.

Finalmente, Chiellini acabó quedándose en la Vecchia Signora, donde comparte vestuario, una temporada más, con su inseparable Bonucci. Aunque no siempre han compartido equipo. En 2017, Leonardo decidió comenzar un nuevo capítulo de su trayectoria fichando por el Milan.

Sobre este cambio de Bonucci de la Juventus por el Milan ha hablado ahora el propio Chiellini. En declaraciones para DAZN, el veterano central de 37 años ha reconocido que todavía no comprende como su amigo hizo aquello, pero que sí hubiera entendido que hubiese abandonado la escuadra bianconera para fichar por el Real Madrid.

Bonucci y Chiellini, durante la celebración en Roma de la Eurocopa 2020 Reuters

"Cuando me dijo que se iba de la Juve, estaba muy, muy mal. Le escribí un mensaje muy largo, claramente privado. Me contó la noticia una mañana, eran los primeros días de pretemporada, me lo dijo verbalmente y luego por la noche le escribí un mensaje largo", ha comenzado explicando Chiellini.

"Las elecciones de vida ciertamente deben aceptarse, pero si nos hubiéramos ido de vacaciones juntos como otros años, en mi opinión no habría ido a Milán, estoy convencido. Le habría hecho abrir un poco más su mirada, le habría hecho entender que se estaba equivocando, que el Milan con todo respeto no era como ir al Real Madrid, tampoco era como el Milan de hoy, definitivamente iba a empeorar, de hecho, luego se dio cuenta del error muy pronto", ha agregado el defensa italiano.

Cristiano Ronaldo

Antes de eso, ya habían salido a la luz unas declaraciones de Giorgio Chiellini en las que habló de la salida de Cristiano Ronaldo. "Se fue el 28 de agosto, seguro que hubiera sido mejor para nosotros si se hubiera ido antes. Es algo por lo que pagamos", dijo el zaguero también en DAZN.

"Te asusta, lo pagamos en los primeros partidos. Hubiera sido mejor si se hubiera ido el 1 de agosto. Habríamos tenido tiempo de organizarnos, no hubiéramos pensado solo en eso y hubiéramos llegado al campeonato más preparados", añadió un Chiellini que fue clave para la selección de Italia en la conquista de la pasada Eurocopa.

