Allegri sigue su guerra con Bonucci: "Si quiere el brazalete de capitán, que compre uno"

La Juventus quiere recuperar el trono de Italia y volver a luchar por ganar la Champions League. Antes de que comience una nueva temporada, Massimiliano Allegri ha protagonizado una jugosa rueda de prensa, en la que además de hablar sobre el interés del Real Madrid y en cómo se decantó por la Vecchia Signora, también se ha referido a Leonardo Bonucci.

Para entender la historia entre entrenador y jugador hay que echar la vista atrás. Allegri y Bonucci protagonizaron un desencuentro cuando ambos formaban parte de la Juventus de Turín allá por el año 2017. Una grave discusión entre los dos llevó al técnico italiano a mandar a la grada al defensa durante el partido que el equipo bianconero jugaba ante el Oporto en la Champions League.

El hueco de Bonucci en la grada no fue cualquiera durante ese encuentro de la máxima competición continental. Al ahora campeón de Eurocopa con la Azzurra se le vio sentado en un taburete junto a Beppe Marotta y Pavel Nedved. Al final de aquella temporada, el central decidió cambiar de aires y aceptó la oferta que le puso sobre la mesa el Milan.

Bonucci se lamenta tras un fallo con la camiseta de la Juventus Reuters

En la entidad rossonera tan solo permaneció una campaña Leonardo Bonucci, para después regresar a Turín. Pero este hecho ha provocado que ahora Massimiliano Allegri le descarte para la capitanía. El motivo no es otro que en la Juventus el portador de brazalete se escoge por veteranía y para el entrenador italiano, Bonucci puso su cuenta a cero cuando se fue al Milan.

"Si lo quiere, que compre uno y se vaya a la calle a jugar con ese. Leo lo sabe, en mi último año fueron capitanes Mandzukic y Khedira, él era el último y ahora está recuperando", ha asegurado Allegri. "Los capitanes se eligen mirando el tiempo de permanencia en el club. Chiellini es el primero, luego está Dybala. La cuenta de Leo se ha reiniciado de cero desde que volvió", ha continuado el técnico.

Massimiliano Allegri, entrenador de la Juventus, en rueda de prensa. Foto: Twitter (@juventusfc)

Sea broma o no, Bonucci no será uno de los capitanes esta temporada 2021/2022 que está a punto de comenzar. Ahora solo falta saber cómo será la relación entre ambos a lo largo de todo el curso porque se entiende que al veterano central italiano estas declaraciones podrían no haberle sentado del todo bien. No en vano, ha jugador 442 partidos como bianconero y ha conquistado 17 títulos.

¿Y Chiellini?

Giorgio Chiellini es la gran pareja de Leonardo Bonucci. Pero el primero acabó contrato con la Vecchia Signora el pasado 30 de junio. Todavía sigue siendo jugador sin equipo, pero después de especularse con su fichaje por el Real Madrid, parece un secreto a voces que volverá a firmar con la Juventus. Allegri ya ha confirmado ante los medios que será su capitán.

Antes de esto, Andrea Agnelli ya había dejado entrever que Chiellini jugará en la Juventus durante la 2021/2022. Además, ha asegurado que si todavía no se ha firmado su contrato es porque el jugador se encuentra disfrutando de unos merecidos días de descanso: "No tiene sentido interrumpir sus vacaciones tras dos años jugando sin parar".

