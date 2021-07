Bonucci no se olvida de la afición de Inglaterra: "Seguimos comiendo pasta... ¿y vosotros?"

Bonucci ha sido uno de los grandes nombres propios de la Eurocopa. Campeón con Italia y decisivo en la gran final ante Inglaterra con el gol de la Azzurra, el central también ha seguido siendo protagonista después del torneo y es que con sus declaraciones y sus publicaciones en las redes sociales, ha seguido estando en boca de todos.

Los aficionados ingleses convirtieron a Leonardo Bonucci en el principal objeto de su ira después de que el defensa de la Juventus de Turín cambiase el 'It's coming home' por el 'It's coming to Rome'. Ya durante la final, en Wembley se pudo escuchar como los seguidores de los Three Lions coreaban: "Podéis meteros vuestra pasta por el c...".

Ante esto, el central ha tirado de humor para publicar una fotografía junto a su inseparable Giorgio Chiellini en Instagram. En el post, se puede ver a la pareja de defensas comiendo un plato de pasta. Lo mejor, su comentario: "Seguimos comiendo pasta... ¿y vosotros?".

Los futbolistas italianos han hecho historia dentro de los terrenos de juego con más de 330 partidos disputados juntos. Pero su relación va más allá del fútbol. Después de haber compartido tanto tiempo en el verde y en el vestuario, Bonucci y Chiellini son dos grandes amigos que han decidido pasar parte de sus vacaciones juntos, como se puede comprobar gracias a la publicación de la citada red social.

Después de conquistar la Euro 2020, Bonucci no se mordió la lengua y afirmó que escuchar a todos los ingleses ir contra ellos fue motivación más que suficiente en la final: "Una final se debería jugar con mitad estadio para cada hinchada, pero ganar así ha sido todavía más bonito".

"Los ingleses pensaban haber ganado, pitaron el himno y estas cosas a mí y al otro viejito Chiellini esto nos dio todavía más garra. Es una satisfacción personal para Giorgio y yo, que a veces no recibimos los elogios que merecíamos", dijo en declaraciones para Rai Sport.

En la fiesta por las calles de Roma, el central de la Vecchia Signora también tuvo palabras en recuerdo a las leyendas de su país. "Este trofeo es para toda la gente que nos dejó en este año y medio, para Davide Astori y Paolo Rossi, que era un gran hombre. Es una Copa para los italianos que sufrieron, todos nos dieron la fuerza para lograr este triunfo".

