La saga de los Alcaraz continúa: así juega Jaime, el hermano de Carlos de 10 años, contra un top 15

Lo de Carlos Alcaraz ya no puede pillar a nadie de imprevisto. El tenista de El Palmar ya es Top 9 de la ATP con solo 18 años, con vistas a seguir creciendo en el ranking como una de las mejores raquetas del circuito. Su apellido no se dejará de escuchar durante la próxima década, aunque puede que no sea solo por él.

La saga continúa. Carlos Alcaraz pertenece a una familia en la que el tenis siempre ha estado presente. Primero fue su abuelo y luego su padre, también de nombre Carlos, que compitió a nivel profesional y dirigió el Club de Campo de El Palmar. El que triunfa ahora es el flamante campeón del Trofeo Conde de Godó, pero uno de sus tres hermanos apunta alto.

Se trata de Jaime, el pequeño de 10 años de los hermanos Alcaraz que completan Álvaro y Sergio. Apunta maneras, tanto que está presente en un torneo que reúne a 48 de las mejores raquetas sub12 del mundo: el IMG Futures Star. La cita se celebra en Atenas, Grecia, hasta donde no ha viajado solo. Carlos le acompaña, como una de las grandes estrellas de IMG Tennis, empresa que le representa y organiza el torneo.

Carlos protagonizó un encuentro de exhibición en el Taoi Club, midiéndose al polaco Hubert Hurkacz solo unas pocas horas después de ganar el Godó. Los dos tenistas se lucieron en la pista y luego compartieron unos golpes con algunos de los niños y niñas que participan en el evento. La dupla de los hermanos Alcaraz se tenía que dar y se dio.

Así juega Jaime Alcaraz Garfia (10), hermano de Carlitos. Trancu. pic.twitter.com/npJk3WnpMW — Marcos Zugasti (@marcos_z) April 25, 2022

Carlos y Jaime hicieron equipo contra Hurkacz y uno de los jóvenes tenistas. Fue divertido ver a ambos compartir golpes, destacando el atrevimiento del pequeño de los Alcaraz devolviendo las pelotas a otro de los gigantes del circuito como es el polaco.

Jaimito Alcaraz llevando la batuta hoy en el dobles de hermanos y yendo para adelante contra Hubert Hurkacz. Hazte fan. pic.twitter.com/0yNP5SLoCZ — Marcos Zugasti (@marcos_z) April 25, 2022

Habrá que seguir de cerca a Jaime los próximos años, pero el presente y el futuro a corto y medio plazo pasan por Carlos. El número 9 del mundo tiene en Madrid su próximo objetivo, con la disputa de su Masters 1.000 donde volverá a coincidir con Rafa Nadal y Novak Djokovic. Tras ganar en Río, Miami y Barcelona en lo que va del año, Alcaraz va a por su cuarto torneo.

