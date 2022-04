La clave del éxito de Carlos Alcaraz: "Gracias por darme broncas, forma parte del trabajo"

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Conde de Godó tras imponerse a Pablo Carreño en una final bien disputada. El murciano volvió a ser el protagonista y logró levantar su primer gran título en suelo español. Tras el título, el joven jugador destacó el esfuerzo físico que realizó y dio las gracias a su equipo por el trabajo durante todo este tiempo. También a los que le dan "broncas" que son necesarias.

"Me he sentido arropado durante toda la semana. Ha venido mucha gente de casa. Sin el apoyo durante toda la semana, durante todos los años de trabajo, no habría sido posible estar disfrutando hoy aquí. Gracias por estar aquí conmigo, por darme broncas que también forma parte del trabajo", espetó con una pequeña sonrisa cuando recibió su premio de campeón.

Alcaraz, cada vez más habituado y cómodo ante los micrófonos, reconoció las complicaciones que tenía en la final. Horas antes había disputado las semifinales, por lo que la gestión física y emocional era determinante. "Sabía que después de la paliza de esta mañana tenía que salir con las cosas bastante claras y agresivo", indicó en los micrófonos de Televisión Española. "Creo que así ha sido".

🏆 ¡El baño de masas de Carlos Alcaraz ante su club! ¡Primer triunfo del murciano en tierras españolas!https://t.co/injGILHCf4 pic.twitter.com/xXC8DzmMG1 — Teledeporte (@teledeporte) April 24, 2022

Además, el pupilo de Juan Carlos Ferrero recordó el lema con el que le han moldeado desde que era pequeño. "Siempre me han inculcado que las finales no se juegan, se ganan. Yo me tomo eso como que hay que ir a por ellas. Esa es la sensación con la que me quedo hoy", celebró tras imponerse en dos sets a Pablo Carreño.

"Esta tarde en la final lo he tenido más claro. Contra De Miñaur he tenido más dudas. He tenido que luchar lo que no está escrito. Hoy ha sido el mejor partido del torneo sin ninguna duda", reconoció. Por la mañana, Alcaraz tuvo que remontar un 6-7 ante De Miñaur. Por la tarde, sin embargo, no tuvo más que superar al rival con un 6-3 y 6-2 donde siempre llevó el liderazgo.

Ya en la ceremonia de premios, Carlos Alcaraz mostró la buena relación que le une con Pablo Carreño, a quien agradeció el trabajo que ambos han llevado a cabo en los últimos meses. Además, felicitó a la afición por la buena actitud mostrada a lo largo de una semana marcada por las lluvias.

"No sé cómo expresar el agradecimiento por todo el cariño. Ha habido muchos partidos que sin vuestro apoyo no los habría podido sacar. Se me ha puesto la piel de gallina durante algún partido. Muchísimas gracias", trasladó a los miles de espectadores que vibraron con su final ante Carreño.

Más allá del título de Conde de Godó, Carlos Alcaraz ha conseguido en lo que va de 2022 ganar en Miami y llegar a las semifinales de Indian Wells, donde solo Rafa Nadal pudo pararle los pies. Por delante, como él mismo ha reconocido, está el objetivo de ganar un Grand Slam y pelear por ser el mejor del mundo.

