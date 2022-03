Chiellini y la realidad del racismo en el fútbol: el caso que dejó marcado a la leyenda italiana

El racismo continúa siendo un problema que se vive en las diferentes esferas. También en el deporte. En Inglaterra, se ha hecho pública la investigación de 400 casos de abusos racistas en las redes sociales contra jugadores y entrenadores. Sobre este tema ha reflexionado recientemente Giorgio Chiellini.

En un artículo para FIFPro, la leyenda del fútbol italiano ha hablado sobre un capítulo de racismo que le dejó marcado. Fue durante un partido entre el Cagliari y la Juventus de Turín. Entonces, Blaise Matuidi recibió insultos racistas por parte de la grada, algo que le produjo una gran ansiedad.

"Comenzó a sentir mucha ansiedad y no podíamos calmarle. En ese momento fue difícil para mí manejar ese asunto porque estábamos en mitad del partido. Posiblemente, me equivoqué, pero lo primero que le dije fue 'Blaise, cálmate. Vamos a jugar y luego pensamos en ello'", ha comenzado revelando Chiellini.

"Si me volviera a pasar, intentaría ayudarle de inmediato. Lo mejor hubiera sido parar el partido, hablar con el árbitro y con el otro equipo y hacer un comunicado firme de lo inaceptable que fue esa situación y que no continuaríamos en esas condiciones", ha asegurado el central de la Vecchia Signora.

En aquel momento, no se tomaron medidas y la situación pareció pasar desapercibida. "Como fue así, no hubo constancia del insulto racista", ha afirmado Chiellini. Por ello, ha puesto de relieve que todo debe cambiar, que se debe denunciar y destacar la tolerancia cero al racismo.

"Puede que no lo habláramos mucho en el pasado, pero hay formas de discriminación que ya no pueden ser toleradas. Las que tienen que ver con el color de la piel, racistas, por orientación sexual... Esto ya es un tema de respeto. Es increíble que alguien pueda ser humillado solo por ser quién es", ha añadido el defensa.

Caso Koulibaly

Después de ese capítulo, no dudó en mandar su apoyo a Kalidou Koulibaly cuando fue víctima del racismo en un Nápoles - Fiorentina: "Cuando pasó, le mandé un mensaje a Koulibaly, con el que tengo muy buena relación. Estamos cogiendo una postura más fuerte porque necesitamos que nuestras voces se oigan y tener una postura fuerte. Sabemos que podemos hacer más y que no debemos esperar para que el resto reaccione. No debemos aguantar hasta que alguien sea ofendido para hacer algo".

"Si esto vuelve a pasar en un estadio, tenemos que ser fuertes para posicionarnos. Tenemos una gran popularidad e influencia sobre los jóvenes. Esto nos da la responsabilidad de hacer más para ayudar a las generaciones del futuro y hacer el mundo un lugar mejor", ha agregado.

"Te pueden criticar. Es parte del juego, pero mi conciencia me dice que es momento de usar esta responsabilidad. Tengo unos hombros anchos para cargar con un poco de peso. Además, una crítica sobre algo así es realmente débil. Lo que necesitamos descatar es la solidaridad, las ganas de escuchar y el estar hombro con hombro con los demás. Es la base de todo para ser realmente fuerte y ayudar a las futuras generaciones a vivir mejor", ha sentenciado el vigente campeón de Europa con Italia.

