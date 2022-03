Medvedev, el rey efímero del tenis: los 21 días del nº1 que arruinó Rafa Nadal

Tres semanas es el tiempo justo que le ha durado a Daniil Medvedev (Moscú, Rusia; 1996) su número 1 del mundo. La primera vez que asciendo a lo más alto del ranking ATP y tardará poco en bajarse para lo que prometía. El lunes será oficial tras su decepcionante participación en el Masters 1.000 de Indian Wells en el que ha caído en dieciseisavos de final ante Gael Monfils.

A nadie se le había puesto tan de cara tener un reinado en la era del Big Three como a él. Medvedev era el tenista encargado de coger el testigo en un momento en el que Roger Federer lucha para volver a las pistas, Rafa Nadal no tiene como objetivo el número 1 y Novak Djokovic está 'fuera de juego' por no vacunarse. El serbio le cedió el trono cuando se quedó sin jugar en el Abierto de Australia y cayó derrotado en Dubái.

El 28 de febrero fue la fecha en la que Medvedev oficialmente asaltó el nº 1 de la ATP. Bien es cierto que pudo haberlo conseguido antes, como también lo es que para este punto se esperaba que hubiera hecho buena su distancia y esta hubiera crecido mientras Djokovic se queda sin jugar en la gira norteamericana. El problema es que en el camino de Daniil se cruzó Nadal con su impecable arranque de 2022.

Nadal, por doble partida

Las dos veces que Medvedev se ha medido a Nadal este año han sido tan definitivas para que pierda el número 1 como la derrota ante Monfils. Primero se cruzaron en la final del Abierto de Australia, donde el tenista ruso habría obtenido la corona de haber ganado. Pero Rafa dio una de las mejores lecciones de tenis que se hayan visto en una pista y le dejó sin título, además de aplazar su coronación.

Medvedev tuvo que esperar al ATP de Acapulco que se jugaba a la vez que el de Dubái. Separados por miles de kilómetros, Daniiil y Djokovic mantenían un pulso en el que el ruso tenía las de ganar. Le bastaba igualar el resultado del serbio para quitarle el puesto más alto del ranking y Novak pagó la inactividad. La derrota en cuartos le abrió las puertas a Medvedev, que ya tenía asegurado el número 1.

Pero Medvedev no estuvo a la altura en su primero partido como el mejor del mundo de forma virtual. Otra vez se cruzó con Nadal, esta vez en semis de Acapulco, y otra vez salió derrotado contra el tenista balear. Ahora, encima, caía de forma contundente por un doble 6-3 y se dejaba en el camino un puñado de puntos que le hubieran servido para abrir brecha con Djokovic.

Nº 1 durante la guerra

A Medvedev también le ha salpicado durante su reinado lo ocurrido en Ucrania por la invasión de las tropas de su país. El conflicto bélico ha añadido presión a Daniil, que ha visto como incluso se rumoreaba con su inhabilitación y no puede competir bajo su bandera. El tenista está en medio de un cruce de opiniones, instándole desde su país a mostrar su acuerdo con los actos de Vladimir Putin y desde la comunidad internacional a rechazar la invasión. Reino Unido, sin ir más lejos, ha dicho que vetará a los tenistas rusos que no se desvinculen de su presidente.

En un marco de tensión y con la presión de haber fracasado en su primer reto como número 1, Medvedev llegaba a Indian Wells presentado oficialmente como el jugador de mejor ranking del mundo. Solo ha podido lucir el cartel en dos partidos, tras ser remontado por Monfils. Desesperado, reventando una vez más la raqueta, Daniil se despidió de la peor manera del primer Masters 1.000 del año y del trono de la ATP.

Para recuperar el trono

El lunes volverá a ser Djokovic el nº 1. Al serbio no le ha hecho ni falta jugar porque los puntos perdidos por Medvedev han pesado más. Que sea algo temporal o no dependerá del ruso, que ha de presentarse al Masters 1.000 de Miami y, al menos, alcanzar las semifinales. Si lo logra, teniendo en cuenta que Djokovic seguirá vetado ese torneo, recuperaría el trono el 4 de abril.

Medvedev se pone en un escenario en el que puede dejar pasar la oportunidad de su vida. Ha de reaccionar, puesto que en lo que va de 2022 no ha ganado todavía ni un torneo y se ha presentado a cuatro, contando con la ATP Cup. Además, pronto volverá Djokovic al circuito con luz verde para entrar en torneos europeos. Es ahora o nunca para Daniil.

