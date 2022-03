Reino Unido amenaza a Daniil Medvedev con no jugar Wimbledon si no muestra su rechazo a Putin

Daniil Medvedev no solo ha recibido una mala noticia con su eliminación de Indian Wells esta semana. El ministro de deportes británico, Nigel Huddleston, ha anunciado que el jugador de tenis ruso debe dar garantías de que no apoya al presidente Vladímir Putin si quiere competir en Wimbledon este año. Solo pretende permitir que atletas individuales de Rusia o Bielorrusia compitieran en eventos en el Reino Unido siempre que se opongan a la invasión de Ucrania.

Huddleston dijo que no se sentiría cómodo con un "atleta ruso que ondeara la bandera rusa" y ganara el Grand Slam sobre césped en Londres. "Muchos países acordaron que no permitirán que representantes de Rusia compitan. También hay problemas de visa. Cuando se trata de individuos, eso es más complejo", dijo el ministro en el comité selecto digital, de cultura, medios y deportes en el parlamento cuando se le preguntó sobre Medvedev compitiendo en Wimbledon.

Según informa The Times, se han mantenido conversaciones informales entre la organización del Grand Slam en los últimos días para discutir la posibilidad de ir más allá de la decisión inicial entre los órganos rectores del deporte, incluidos ATP, WTA e ITF. Estos permiten que jugadores de Rusia y Bielorrusia puedan competir como neutrales sin una bandera al lado de su nombre. Medvedev, de esta manera, está en serio riesgo de no competir en Wimbledon.

El mes pasado, Medvedev declaró públicamente que quería "ver la paz", aunque no hizo ninguna crítica directa a Putin ni a la invasión de Ucrania. "Siendo tenista quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en tantos países diferentes como junior y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias. Estoy a favor de la paz", expuso el tenista ruso durante el torneo de Acapulco.

Dentro del gobierno hay una "discusión muy activa sobre dónde trazar la línea" sobre atletas individuales. Quieren detener las celebraciones de la victoria con la bandera rusa, pero también aceptan que obligar a los atletas a condenar públicamente a Putin podría ponerlos en peligro cuando regresen a casa. "Hay una discusión internacional muy viva sobre esto", dijo una fuente del gobierno a The Times. Mientras tanto, tenistas ucranianos siguen aumentando la presión sobre la ATP y la WTA.

Marta Kostyuk dijo que la presencia de rusos en Indian Wells "realmente duele" y advirtió que algunos se habían quejado en voz alta en el vestuario por problemas financieros debido a las sanciones económicas. "No puedes ser neutral en esto. Estas declaraciones de No a la guerra me duelen porque no tienen sustancia. Lo que está pasando no es un secreto. No tienes que estar en política para saber qué pasa, para saber quién invadió a quién, quién está bombardeando a quién", sentenció.

